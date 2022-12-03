Главный герой Алекс Топольский провел несколько свиданий с участницами. Что интересного было в выпуске и что случилось на церемонии роз - читайте в материале УНИАН.

Шестой выпуск был очень насыщенным и неожиданным. У Алекса Топольского было индивидуальное свидание с Сашей из Киева, Сашей из Харькова, Викторией и Юлией. Также "холостяк" провел групповое свидание с Катей и Алиной. Финал выпуска удивил всех зрителей.

Свидание с Сашей из Киева

Неделя началась с того, что главный герой проекта отправился на индивидуальное свидание с Сашей из Киева. Топольский предложил ей экстремальные развлечения - нужно было вскарабкаться по специальной конструкции в канатном парке, чтобы достать конверты. В них были общие фото с Алексом с предыдущих свиданий. Снимки мужчина подписал лично во время романтического ужина.

Свидание с Катей и Алиной

Когда все девушки находились дома, им передали письмо-приглашение. В нем Алекс позвал Алину и Катю на групповое свидание - они отправились кататься на мотоцикле, после чего устроили ужин. Интересно, что ещё во время свидания Алекс по очереди катался на мотоцикле с участницами. С Алиной они просто проехались, а с Катей даже получилось пообщаться наедине. Тогда у них и произошел первый поцелуй.

Видео дня

Уже за ужином Алина попыталась расположить к себе "холостяка" и рассказала личную историю. Девушка призналась, что когда работала в компании отца, стала жертвой нападения грабителя. Неизвестный пришел в офис и избил Алину, так как она не хотела отдавать ему деньги. Топольский был шокирован этой историей.

Свидание с Сашей из Харькова

Алекс пригласил Сашу Мудрую на увлекательное свидание - они вместе летали на вертолете. Во время полета у них была романтическая атмосфера - они обнимались и обменивались приятными фразами. Во время ланча на берегу Саша поцеловалась с Алексом. После поцелуя девушка призналась, что влюблена.

Свидание с Викторией

Алекс увидел в актрисе Виктории Варлей эмоциональную личность, поэтому предложил ей развлечение, которое позволит "выпустить пар". Так, пара отправилась в смеш-комнату - специальное место с множеством вещей, которые можно рушить, ломать, бить. Поцелуя у них не было, но со свидания Вика вернулась в очень хорошем настроении.

Свидание с Юлей

Поскольку ранее девушка говорила, что ее вдохновляет море, Алекс решил пригласить ее на подводное свидание. Юля и главный герой романтического шоу отправились в океанариум, где с аквалангами спустились под воду. После этого у них был ужин, и Алекс подарил участнице шикарные серьги с жемчугом.

Церемония роз

В течение недели Григорий Решетник предложил девушкам записать голосовые сообщения, в которых они дадут оценку поведению своих конкуренток. Примечательно, что данные голосовые сообщения озвучивали во время церемонии роз, изменив голос - узнать автора фразы было практически невозможно.

Это стало причиной бурных обсуждений, так как участницы говорили друг о друге гадости. Например, Юле припомнили то, что она подписана у кого-то в телефоне как "Юля эскорт". Марине сказали, что она - "бычка". Викторию Варлей обвинили в том, что она пришла на проект ради пиара. Крупье Елизавету другие участницы обвинили в том, что она пришла на проект искать богатенького партнера. О Саше Мудрой сказали, что она грубая, завистливая и лицемерка. Алекс Топольский был удивлен тому, что о его любимице Мудрой не сказали ни одного хорошего слова.

Во время церемонии роз "холостяк" заявил, что после услышанного не сможет сделать правильный выбор, поэтому он отменил церемонию роз. Девушки отправились в отель.

Топольский намекнул, что в течение следующей недели он хотел бы пообщаться с каждой и задать участницам вопросы после услышанного.

Холостяк-12: самое интересное

Проект вышел в эфир в конце октября 2022 года. Интересно, что снимали его еще до полномасштабного вторжения и планировали показать весной, но из-за полномасштабной войны премьеру откладывали несколько раз.

После премьеры "Холостяка" вокруг шоу разгорелись сразу несколько скандалов. Например, Алекса Топольского обвинили в том, что у него на самом деле нет бизнеса. Многие комментаторы в сети писали, что из него просто создали красивый образ для проекта.

Также после второго эфира участница Анастасия Кузьмицкая, которая покинула проект, обвинила создателей шоу в работе по сценарию, "адских" съемочных условиях и перекручивании фактов.

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