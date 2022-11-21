После выхода шоу "Холостяк" главного героя раскритиковали за то, что из него якобы создали образ успешного бизнесмена только для ТВ.

Герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский отреагировал на обвинения в том, что у него якобы нет бизнеса. После выхода в эфир романтического шоу в сети заговорили о том, что образ успешного и богатого мужчины ему создали исключительно для картинки. Вот как в своем Instagram-блоге Алекс прокомментировал это:

"Я должен вам в кое-чем признаться… На самом деле у меня нет бизнеса. А если серьезно, мне правда смешно читать комментарии людей, которые думают, что у меня нет бизнеса, и что я ничем серьезным не занимаюсь. Да и всякие сплетни обо мне распускают. Выглядит очень смешно".

Отметим, согласно данным, озвученным самим Алексом в визитке шоу, у него есть агентство по недвижимости, а также сервис виртуальных помощников. В своем блоге Топольский пообещал детальнее рассказать о том, чем он занимается.

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Холостяк-12: подробности

Проект выпустили в эфир в конце октября. Учитывая то, что снимали его до 24 февраля, многие участницы говорят на русском. Их пришлось переозвучивать. Дубляж вызвал волну критики среди зрителей - они недовольны тем, что все девушки говорят одним голосом. Также поклонники проекта отметили, что из-за этого дубляжа невозможно понять настоящие эмоции участниц.

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