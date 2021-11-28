Зрителям 1+1 стало известно, кто будет открывать новые вокальные таланты в шоу "Голос страны-12".

В финале шоу "Танцы со звездами" зрителям назвали имена звездных тренеров другого проекта 1+1 - "Голос страны".

Читайте такжеФинал "Танцев со звездами": сегодня станет известно, кто победит в шоу (онлайн-трансляция)Так, в кресла судей 12 сезона вокального шоу сядут лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, певица Надя Дорофеева, рэпер Потап и эпатажная исполнительница Оля Полякова. Первые три уже были в роли жюри, а для Поляковой это будет новый опыт.

"Не ждали? Я уже здесь. Встретимся в новом сезоне "Голоса страны", - сказал Вакарчук.

"Все силы, опыт, знания я направлю на победу своей команды", – рассказала Оля Полякова.

"Мне хотелось бы, чтобы в этом сезоне участник из моей команды достиг максимума", - прокомментировал Потап.

"В своей команде жду новаторов, смелых, ярких и дерзких артистов, желающих менять мир и создавать что-то инновационное", - отметила DOROFEEVA.

Новый сезон "Голоса страны" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Ведущими шоу станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. О дате премьеры сезона станет известно в ближайшее время.

Напомним, в 2021 году по результатам зрительского голосования, в 11 сезоне шоу "Голос страны" победил Сергей Лазановский.

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.

Украина стала одной из двух стран наряду с США, которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.

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Автор: Ольга Робейко