Уже скоро на телеканале 1+1 стартует новый сезон самого масштабного вокального шоу под названием "Голос страны", в котором четыре тренера соревнуются за самые мощные голоса участников.

Тренерами 12 сезона стали главные украинские суперзвезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация Надя Дорофеева, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-дива Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

На днях телеканал 1+1 презентовал праздничную промо-кампанию 12 сезона главного музыкального проекта "Голос страны".

Тренеры шоу в ярких образах, сидя в легендарных красных креслах, спели величественное произведение Николая Леонтовича "Щедрик", которому в этом году исполнилось 120 лет. Эта песня, переведенная на разные языки, является настоящим символом Нового года и Рождества во всем мире.

Читайте также"Голос страны": впервые на слепых прослушиваниях участник сделал предложение любимой"Щедрик" является гордостью нашей страны и главным украинским новогодним символом. Уже более 100 лет весь мир встречает Новый Год и Рождество под украинскую песню – это говорит о том, насколько наша душа, культура и музыка проникает в сердца людей со всего мира. Очень рад, что мы начинаем 12 сезон с такого большого произведения", - сказал Потап.

Прошлогодний тренер-победитель Дорофеева тоже обрадовалась такому выбору песни и рассказала: "Круто, что для съемок промо-ролика выбрали такую легендарную композицию, и именно с этой ноты мы начнем кампанию 12 сезона "Голоса страны". Видео получилось действительно праздничным и атмосферным, надеюсь, что оно сможет зарядить людей на старт главного музыкального шоу страны".

А вот Святослав Вакарчук прокомментировал премьеру так: "Щедрик" Леонтовича ассоциируется у меня с рождественскими праздниками. Начинается все со Дня Святого Николая. Это праздник для детей, и в первую очередь оно о заботе. Ребенок знает, что в мире существует тот, кто о нем заботится. Это праздник моего детства. Несмотря на запреты того времени, родители всегда его устраивали. И Рождество, это то время, которое я пытаюсь провести с семьей, большой семьей".

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