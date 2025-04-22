Гимнастка подчеркнула, что остаться в оккупации - это был выбор ее родных, на который она не может повлиять.

Известная украинская гимнастка и тренер Анна Ризатдинова, которая ранее в слезах рассказала о боли во время войны, высказалась о своих родителях. Бронзовая призерка Олимпийских игр объяснила, почему ее родные до сих пор живут в Крыму и почему ее позиция опасна для них.

В интервью для журнала Viva спортсменка подтвердила, что несмотря на аннексию Крыма россиянами в 2014 году, ее родители решили не покидать родной полуостров и до сих пор живут там. Знаменитость говорит, что эта тема чрезвычайно сложная и болезненная для нее. Ризатдинова не может никак повлиять на решение родителей и заставить их переехать в другую область Украины, поэтому она просто принимает их выбор.

"Это очень сложный вопрос. Я пережила и до сих пор переживаю разные эмоции: возмущение, злость, разочарование, сомнения. Но факт остается фактом: мою семью просто разделили. Меня могут понять только те, у кого тоже есть близкие на оккупированных территориях. Это очень больно. Я постоянно волнуюсь за своих родителей. И да, это их выбор, и я не могу за него отвечать", - поделилась призер Олимпиады.

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По ее словам, каждый раз выражая свою четкую позицию относительно войны, путинского режима и называя Крым украинским, она подвергает своих родных опасности. Из-за известной дочери родителям гимнастки могут нанести вред в Крыму.

Сама Анна это понимает, но она не может молчать в такие сложные времена, несмотря на переживания за родных. О позиции родителей относительно войны Ризатдинова говорить не стала.

"Каждый раз, когда я даю интервью или выражаю свою гражданскую позицию, я понимаю, что создаю для них риск. Это огромная внутренняя дилемма. О позиции родителей могут говорить только они сами. Я могу отвечать только за себя. И моя позиция четкая: я говорю открыто, не молчу. Я могла бы пройти мимо этой темы, могла бы избегать публичных высказываний, но я этого не делаю. Я всегда подчеркиваю: Крым - это Украина. Я горжусь тем, что родилась в Симферополе, и я верю, что Крым вернется домой", - подчеркнула гимнастка.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал, как на "Х-Факторе" Соседова поставили на место из-за Крыма. Тогда россиянин еще был членом жюри в украинском шоу и даже пытался продвигать свои пророссийские нарративы. Однако однажды, когда путинист пытался оправдать оккупацию Крыма, его "быстро опустили на землю".

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