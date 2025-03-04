Евровидение-2025: Украине удалось вырваться вперед в рейтинге букмекеров

Однако в топ-10 мы пока не попали.

В мае в Базеле состоится самый масштабный песенный конкурс "Евровидение-2025". Украину будет представлять группа Ziferblat, победившая на Нацотборе.

Перед стартом конкурса букмекеры все чаще меняют свой прогноз относительно победителя. В связи с этим Украина "мечется" в их рейтинге.

Например, еще несколько месяцев назад мы входили в топ-3, однако позже резко упали в таблице. Сейчас же наши шансы на победу вновь возросли.

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На данный момент букмекеры поставили группу Ziferblat на 11 место, но до мая ситуация еще может измениться.

Топ-5 выглядит следующим образом:

Швеция Франция Финляндия Нидерланды Эстония

Закрывают десятку лидеров - Австрия, Чехия, Израиль, Бельгия. Португалия.

К слову, "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базеле, ведь в прошлом году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code". Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал - 17 мая.

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