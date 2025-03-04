Евровидение-2025: Украине удалось вырваться вперед в рейтинге букмекеров

В мае в Базеле состоится самый масштабный песенный конкурс "Евровидение-2025". Украину будет представлять группа Ziferblat, победившая на Нацотборе.
Перед стартом конкурса букмекеры все чаще меняют свой прогноз относительно победителя. В связи с этим Украина "мечется" в их рейтинге.
Например, еще несколько месяцев назад мы входили в топ-3, однако позже резко упали в таблице. Сейчас же наши шансы на победу вновь возросли.
На данный момент букмекеры поставили группу Ziferblat на 11 место, но до мая ситуация еще может измениться.
Топ-5 выглядит следующим образом:
- Швеция
- Франция
- Финляндия
- Нидерланды
- Эстония
Закрывают десятку лидеров - Австрия, Чехия, Израиль, Бельгия. Португалия.
К слову, "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базеле, ведь в прошлом году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code". Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал - 17 мая.