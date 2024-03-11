Организаторы уверяют, что так могут сделать конкурс более интересным.

В мае 2024 года в шведском городе Мальме состоится 68-й международный песенный конкурс "Евровидение". Но на этот раз зрителей и участников будут ждать определенные изменения. Отмечается, что таких нововведений будет три. Об этом сообщает шведская общественная телекомпания SVT на официальном сайте конкурса.

Первое нововведение на "Евровидении-2024"

Первое новое правило касается участников, представляющих страны "Большой пятерки" (то есть стран-основательниц конкурса). Итак, теперь представители Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, а также плюс Швеция, проводящая конкурс у себя, должны исполнить полностью свои песни вживую во время полуфинала, а не в записи, как было раньше.

"Мы считаем, что это изменение дает странам "Большой пятерки" и принимающей стране более справедливые условия игры в гранд-финале, поскольку теперь они имеют возможность выступить "по-настоящему" на сцене в полуфинале. Это также победа как для зрителей в зале, так и для зрителей дома, потому что они смогут увидеть все выступления, которые в этом году соревнуются, вживую перед гранд-финалом", - рассказала исполнительный продюсер "Евровидения".

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Второе нововведение на "Евровидении-2024"

Голосование зрителей в финале "Евровидения" будет не в конце конкурса, как раньше, а сразу после того, как первый участник выйдет на сцену.

"Голосование в финале ранее открывалось, когда исполнились на сцене все 26 композиций. Вместо этого мы хотим привлечь зрителей к этому процессу с самого начала: если вы увидите что-то, что вам нравится, вы сможете немедленно проголосовать", - сообщила исполнительный продюсер "Евровидения".

Третье нововведение на "Евровидении-2024"

Поклонники из тех стран, которые не участвуют в "Евровидении", теперь будут иметь почти сутки, чтобы проголосовать за песни, которые им понравились. Онлайн-голосование для них начнется сразу после завершения второй генеральной репетиции для каждого полуфинала и большого финала предыдущего вечера. Голосование будет продолжаться до начала прямых эфиров.

"В других частях мира есть зрители, которые хотят проголосовать, и мы хотим дать им лучшую возможность участвовать в результатах. Теперь им не надо ставить будильник посреди ночи", - отметили организаторы.

Напомним, ранее стало известно, что букмекеры резко изменили прогноз относительно победителя на "Евровидении-2024".

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