Украину подвинули с первого места.

В мае 2024 года в Мальме состоится самый масштабный песенный конкурс Евровидение. Чем ближе к событию - тем быстрее страны определяются со своими представителями и презентуют песни, с которыми они будут выступать.

Букмекеры также обновляют свои прогнозы. Долгое время они отдавали лидерство alyona alyona & Jerry Heil, однако сейчас они подвинули Украину с первого места.

Теперь возглавляет таблицу Хорватия, которую будет представлять Baby Lasagna. Несмотря на то, что в родной стране артисту не пророчили победу из-за песни "Rim Tim Tagi Dim", ему все же удалось выбиться в лидеры.

Однако есть нюанс: букмекеры считают, что и у Украины, и у Хорватии есть вероятность на победу аж 14%.

Стоит отметить, что трек Лазаньи "Rim Tim Tagi Dim" стал вирусным в сети. Вероятно, именно поэтому ставки на него повысились.

Напомним, немцы раскритиковали своего представителя на "Евровидении-2024".

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