Финалисты Нацотбора на Евровидение-2023 / t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Сегодня, 17 ноября, стало известно, кто из украинских артистов попал в шорт-лист Нацотбора на Евровидение-2023.

Известно, что финал Нацотбора состоится 17 декабря в укрытии. Таким образом организаторы конкурса хотят обезопасить зрителей и участников. А выбирать представителя на Евровидении-2023 будет тройка суддей - лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина и победительница Евровидения-2016 Джамала.

Список финалистов Нацотбора на Евровидение-2023

  • 2TONE - "Квітка"
  • Angelina - "Stronger"
  • DEMCHUK - "Alive"
  • FIINKA - "Довбуш"
  • Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
  • KRUTЬ - "Колискова"
  • Moisei - "I'm Not Alone"
  • OY Sound System - "Ой, тужу"
  • Tember Blanche - "Я вдома"
  • TVORCHI - "Heart Of Steel"

Напомним, ранее конкурсант Lue Bason "наехал" на жюри Нацотбора и отказался от участия.

Видео дня

На своей странице в Instagram он обнародовал видео, в котором рассказал, что ему очень не понравился вайб на онлайн отборе. По его словам, он снова почувствовал себя мальчиком из села, которому оказывают услугу.

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