Кто будет сражаться за свое место на Евровидении-2023 - читайте.

Сегодня, 17 ноября, стало известно, кто из украинских артистов попал в шорт-лист Нацотбора на Евровидение-2023.

Известно, что финал Нацотбора состоится 17 декабря в укрытии. Таким образом организаторы конкурса хотят обезопасить зрителей и участников. А выбирать представителя на Евровидении-2023 будет тройка суддей - лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина и победительница Евровидения-2016 Джамала.

Список финалистов Нацотбора на Евровидение-2023

2TONE - "Квітка"

Angelina - "Stronger"

DEMCHUK - "Alive"

FIINKA - "Довбуш"

Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ - "Колискова"

Moisei - "I'm Not Alone"

OY Sound System - "Ой, тужу"

Tember Blanche - "Я вдома"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

Напомним, ранее конкурсант Lue Bason "наехал" на жюри Нацотбора и отказался от участия.

Видео дня

На своей странице в Instagram он обнародовал видео, в котором рассказал, что ему очень не понравился вайб на онлайн отборе. По его словам, он снова почувствовал себя мальчиком из села, которому оказывают услугу.

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