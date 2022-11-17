Сегодня, 17 ноября, стало известно, кто из украинских артистов попал в шорт-лист Нацотбора на Евровидение-2023.
Известно, что финал Нацотбора состоится 17 декабря в укрытии. Таким образом организаторы конкурса хотят обезопасить зрителей и участников. А выбирать представителя на Евровидении-2023 будет тройка суддей - лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина и победительница Евровидения-2016 Джамала.
Список финалистов Нацотбора на Евровидение-2023
- 2TONE - "Квітка"
- Angelina - "Stronger"
- DEMCHUK - "Alive"
- FIINKA - "Довбуш"
- Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ - "Колискова"
- Moisei - "I'm Not Alone"
- OY Sound System - "Ой, тужу"
- Tember Blanche - "Я вдома"
- TVORCHI - "Heart Of Steel"
Напомним, ранее конкурсант Lue Bason "наехал" на жюри Нацотбора и отказался от участия.
На своей странице в Instagram он обнародовал видео, в котором рассказал, что ему очень не понравился вайб на онлайн отборе. По его словам, он снова почувствовал себя мальчиком из села, которому оказывают услугу.