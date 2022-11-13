Lue Bason отметил, что его решение участвовать в Нацотборе на Евровидение-2023 было импульсивным.

Украинский музыкант Lue Bason заявил, что отказывается от участия в Нацотборе на Евровидение-2023. Он рассказал, что подавался на конкурс, однако вскоре понял, что это решение было импульсивным.

На своей странице в Instagram он обнародовал видео, в котором рассказал, что ему очень не понравился вайб на онлайн отборе. По его словам, он снова почувствовал себя мальчиком из села, которому оказывают услугу:

"Который должен быть очень благодарен, что его здесь слушают. "Суспільне", когда вы поймете, что участники вам оказывают услугу? Вы не платите за их песни. Даже некоторые участники сами платят за их номера на Нацотборе. А вы ставите себя на пьедестал".

Также он признался, что попросил организаторов Нацотбора сразу сказать ему, прошел ли он в финал, чтобы у него было время подготовиться. Однако ему до сих пор не поступил ответ. Хотя, как говорит артист, некоторые участники уже знают вердикт.

Кроме того, Lue Bason "наехал" на жюри прошлогоднего Нацотбора на Евровидение. "Под раздачу" попали Джамала и Тина Кароль. Он рассказал, что Джамала вместо того, чтобы смотреть на его выступление, сидела в телефоне. И в итоге она поставила ему низкий балл.

А вот Тина Кароль, как говорит музыкант, и вовсе нечестно оценила его выступление в составе группы Cloudless. Поэтому в этом году артист решил отказаться от участия в Нацотборе.

Нацотбор на Евровидение 2023 - скандал

Ранее стало известно, что украинцы в приложении "Дия" могут проголосовать за членов жюри на Нацотбор на Евровидение-2023. По итогам голосования победили Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Однако позже украинцы устроили бунт в сети, так как они не понимают, какое отношение Тополя имеет к Евровидению.

Тина Кароль также возмутилась результатами голосования за жюри на Нацотбор. Она намекнула на то, что итоги якобы подсчитали очень заангажированно, округлив голоса за Санину в большую сторону, а за нее - в меньшую.

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