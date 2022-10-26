Украинская певица выбыла из проекта три недели назад, однако снова появится в шоу.

Украинская певица Джамала в этом году принимала участие в польской версии проекта "Танцы со звездами". Как комментировала сама знаменитость, она пошла туда, чтобы больше говорить об Украине и привлекать внимание общественности к войне.

Три недели назад украинка покинула проект из-за низких баллов, однако еще туда вернется.

На этот раз на паркет Джа выйдет не в качестве участницы, а в роли специального гостя - звезда споет и выступит в финале проекта.

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Об этом сама знаменитость сообщила в Instagram-stories. Также в кадре появился и ее партнер по танцам - Яцек Ешке.

"На этой неделе вас ждет много новостей от меня. Во-первых, я снова в тренировочном зале. Это моя последняя неделя на моих благотворительных "Танцах со звездами" в Польше, где я буду и танцевать и петь для вас. Вас ждет еще одна новость, о которой расскажу потом", - сказала знаменитость.

Напомним, 10 октября из-за массовых обстрелов Киева пострадал бизнес Сеита-Бекира Сулейманова - кофейня TAKAVA. Это семейный бизнес певицы Джамалы.

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