10 октября из-за массовых обстрелов Киева пострадал бизнес Сеита-Бекира Сулейманова.

Украинская певица Джамала рассказала, что в результате массовых обстрелов Киева пострадал ее семейный бизнес - кофейня TAKAVA. На данный момент заведение не пригодно для посещения.

Взрывной волной в кофейне выбило окна, были повреждены ограждения внутри кафе, а также уничтожены электронные приборы.

"Пока заведение временно не будет работать. Но, как и каждый украинец, мы переживем это вместе, все отстроим, выстоим и победим проклятую русню", – говорится в посте заведения в Instagram. Видео дня

При этом отмечается, что заведение будет восстановлено, поэтому скоро жители столицы вновь смогут порадовать себя вкусным кофе и десертами.

Массированна атака России по Украине 10 октября

Напомним, утром 10 октября взрывы раздавались сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других. Россияне массированно атаковали Украину.

Комментируя обстрел РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях.

Также на массированную атаку по Украине отреагировали и знаменитости, заявив, что Украина выстоит и победит.

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