Ксения Щербач и Виктория Клочко отметили, что не должны были разжигать вражду друг с другом.

Участницы 13-го сезона шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" SMM-менеджер Ксения Щербач и тату-мастер Виктория Клочко прокомментировали ссору в последнем выпуске проекта. Девушки поскандалили между собой из-за поцелуя последней с главным героем, а сейчас объяснили свои слова в сети.

В последнем выпуске шоу все участницы узнали, что у Виктории, Инны и Вероники уже были поцелуи с "холостяком". Большинство девушек не ожидали, что события будут развиваться так быстро и довольно остро отреагировали на признание конкуренток.

Между Клочко и Щербач возник конфликт, в частности, во время ссоры она упрекнула ее, что девушка курит, а также принимает антидепрессанты, а Александр об этом не знает. Сама же Виктория вспомнила о травме Ксении. У девушки была травма позвоночника в детстве, из-за которой она четыре года носила корсет и не могла ходить. Эта тема является очень болезненной для нее.

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Комментируя этот момент в своем Instagram, Клочко отметила, что не имела права говорить о сложном периоде в жизни конкурентки. А также призвала украинцев с пониманием отнестись к поведению девушек, поскольку в тот момент они были изолированными от общества, и порой им не удавалось сдерживать себя.

"Я сама не имела права говорить о травме Ксении. Да и вообще, покажите мне сейчас не травмированного человека. Поэтому прошу не осуждать девушек, а понять, что они говорят голосами общества. Принимать антидепрессанты и лечить ментальное здоровье - это совершенно не стыдно, а наоборот классно, а я тебя в этом поддерживаю, как когда-то поддержала меня мой терапевт", - написала Клочко.

Сама Ксения поблагодарила Викторию за ее пост, а также отметила, что сожалеет о той ссоре. По ее словам, никто из них не имел права оскорблять другую. Тогда, как пишет девушка, между ними было очень напряженное общение, но со временем ситуация наладилась и сейчас они поддерживают связь. А также девушка пожаловалась на монтаж выпусков, мол, он несколько отличается от того, что происходило на самом деле.

"Атмосфера на неделе была очень тяжелой. Нам действительно было эмоционально очень сложно, всех на эмоциях понесло. Съемки как вы поняли были летом, и сейчас у нас почти у всех хорошее между собой общение. Поэтому нам немного смешно даже смотреть, какие мы были нервные в те моменты, но так случилось и изменить мы ничего не можем, но можем вынести уроки. В любом случае спасибо девочкам за эту неделю, она была не легкая, но уже как есть. Виктория Клочко написала хороший пост, спасибо, и я от себя тоже еще и здесь напишу, что мы не имели права так вести себя друг с другом, но уже ничего не изменишь. Комментировать свои слова, которые вы видели, не имеет смысла, но поймите, что есть такая технология как монтаж, и к сожалению, я немного разочарована от того, что вижу на экранах, но уже как есть", - указала Щербач.

Напомним, ранее волонтер из Харькова Инна Белень также прокомментировала этот скандал. Она отметила, что не ожидала, что девушки так "набросятся" на нее.

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