Анна Калюжная отметила, что Александр не всегда честно объясняет свои решения.

Военная журналистка Анна Калюжная известна своими острыми репортажами с фронта, недавно обратила свое внимание на шоу "Холостяк-13" с Александром Тереном. Об этом Анна написала в Facebook.

Анна отметила, что "Холостяк" с ветераном имеет ряд преимуществ. Во-первых, он разрушает стереотипы о людях с инвалидностью, показывая их как интересных и привлекательных личностей. Во-вторых, проект демонстрирует полноценную жизнь людей с инвалидностью, которые могут заниматься спортом, путешествовать и строить отношения.

В-третьих, "Холостяк" поднимает важные социальные темы, такие как помощь животным, поддержка переселенцев и сбор средств для ВСУ.

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Анна Калюжная не ограничилась только положительными отзывами. Она также обратила внимание на недостатки шоу. Журналистке не понравилось, что участница с гедонистическими взглядами до сих пор участвует в проекте. Также она отметила, что Александр не всегда честно объясняет свои решения.

Кроме того, многие зрители воспринимают шоу слишком серьезно, забывая, что это лишь развлекательный проект.

Главный же недостаток шоу, по мнению Анны заключается в том, что шоу не предлагает реальной помощи ветеранам. После завершения проекта Александр Терен останется один на один со своими проблемами, и никто не пойдет вместо него на фронт.

Напомним, Терен эмоционально высказался о монтаже в "Холостяке".

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