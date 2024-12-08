Александр Терен рассказал, что пришел на "Холостяк" за любовью.

Главный герой романтического реалити "Холостяк 13", ветеран войны Александр Терен, выразил свое недовольство монтажом проекта. Он записал видео в Instagram, где поделился своими непопулярными мыслями, и одна из них касалась того, как показывают участниц в эфире.

"Во время съемок на свиданиях я видел одних девушек, а сейчас на экране я вижу другую картинку", - отметил "холостяк".

Он подчеркнул, что это не значит, что шоу неправдивое, но монтаж все же влияет на восприятие участниц зрителями.

"Сказать, что шоу неправдивое, - как сказать, что ветра не существует, потому что вы его не видите", - образно объяснил Терен.

В то же время Терен защитил участниц от возможной критики, подчеркнув, что каждая из них заслуживает любви, даже если ее путь на проекте завершился. Он признался, что ему было трудно прощаться с девушками, ведь они пришли на шоу с надеждой построить отношения именно с ним.

"Я пришел в "Холостяк" не для того, чтобы быть идеальным, а для того, чтобы найти любовь даже со своими красными флажками", - откровенно заявил Александр.

Комментарии под видео Александра различаются: одни пользователи поддерживают его и восхищаются его чувством юмора, другие - критикуют за высказывания и поведение.

Реакция соцсетей:

"Я не пью ежеминутно чай Lovare и Карпатскую родниковую. Говорят, что ты до сих пор записываешь непопулярные мысли из "Холостяка" и убегаешь. Если вы в курсе своих красных флажков, почему бы не работать над ними, чтобы они стали зелеными? Ветеран с инвалидностью пришел на проект проверить украинских девушек на доступность"

"Я хочу сказать, что это юмор, когда говорят о доступности - это не только о физической близости, но и о легкости общения и выстраивания отношений. Еще есть черный юмор, здесь каждый решает для себя - смеяться над этим или верить, что его хотят обидеть"

"А есть здесь психологи? Очень интересно: человек, зная, что он красный флажок, и все равно выбирает таким быть и ничего не менять - это не токсичный человек? Это не экологично по отношению к другим людям, если об этом многие говорят, и это действительно есть. Не только один человек об этом говорил. Это уже нарциссизмом попахивает"

"Не смотрела "Холостяк", потому что та картинка, которую показывают на экранах, все равно не такая, как была в реальности"

"Самое тупое и пошлое шоу"

Напомним, на проекте "Холостяк" остались четыре участницы.

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