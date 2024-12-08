Главный герой романтического реалити "Холостяк 13", ветеран войны Александр Терен, выразил свое недовольство монтажом проекта. Он записал видео в Instagram, где поделился своими непопулярными мыслями, и одна из них касалась того, как показывают участниц в эфире.
"Во время съемок на свиданиях я видел одних девушек, а сейчас на экране я вижу другую картинку", - отметил "холостяк".
Он подчеркнул, что это не значит, что шоу неправдивое, но монтаж все же влияет на восприятие участниц зрителями.
"Сказать, что шоу неправдивое, - как сказать, что ветра не существует, потому что вы его не видите", - образно объяснил Терен.
В то же время Терен защитил участниц от возможной критики, подчеркнув, что каждая из них заслуживает любви, даже если ее путь на проекте завершился. Он признался, что ему было трудно прощаться с девушками, ведь они пришли на шоу с надеждой построить отношения именно с ним.
"Я пришел в "Холостяк" не для того, чтобы быть идеальным, а для того, чтобы найти любовь даже со своими красными флажками", - откровенно заявил Александр.
Комментарии под видео Александра различаются: одни пользователи поддерживают его и восхищаются его чувством юмора, другие - критикуют за высказывания и поведение.
Реакция соцсетей:
- "Я не пью ежеминутно чай Lovare и Карпатскую родниковую. Говорят, что ты до сих пор записываешь непопулярные мысли из "Холостяка" и убегаешь. Если вы в курсе своих красных флажков, почему бы не работать над ними, чтобы они стали зелеными? Ветеран с инвалидностью пришел на проект проверить украинских девушек на доступность"
- "Я хочу сказать, что это юмор, когда говорят о доступности - это не только о физической близости, но и о легкости общения и выстраивания отношений. Еще есть черный юмор, здесь каждый решает для себя - смеяться над этим или верить, что его хотят обидеть"
- "А есть здесь психологи? Очень интересно: человек, зная, что он красный флажок, и все равно выбирает таким быть и ничего не менять - это не токсичный человек? Это не экологично по отношению к другим людям, если об этом многие говорят, и это действительно есть. Не только один человек об этом говорил. Это уже нарциссизмом попахивает"
- "Не смотрела "Холостяк", потому что та картинка, которую показывают на экранах, все равно не такая, как была в реальности"
- "Самое тупое и пошлое шоу"
Напомним, на проекте "Холостяк" остались четыре участницы.