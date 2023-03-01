1 марта 2023 года к портфолио телеканалов-партнеров 1+1 media добавится новый телеканал – Comedy Central. Телеканал заменит Paramount Comedy и будет присутствовать в большинстве типов приема: на ОТТ-платформах, в пакетах оператора спутниковой связи Viasat и в кабельном эфире.

Comedy Central - это глобальный развлекательный бренд, являющийся частью Paramount, одной из ведущих медиакомпаний в мире, известной своими культовыми брендами, такими как MTV, Nickelodeon и легендарной студией Paramount Pictures. Comedy Central предоставляет аудитории доступ к соответствующему комедийному контенту, лучшим сериалам, шоу и спешелам. Это канал, предназначенный для аудитории в возрасте от 18 до 49 лет и охватывающий около 300 миллионов домохозяйств в более чем 150 странах. С момента запуска под своим нынешним названием в США в 1991 году телеканал покорил сердца миллионов зрителей и стал лидером развлекательного сегмента. В разное время на телеканале проходили премьеры таких топовых шоу: мультсериала "Южный парк", популярного сатирического проекта "Ежедневное шоу", стендап-выступлений всемирно известных комиков Эми Шумера и Кевина Харта и многое другое.

Библиотека Comedy Central в Украине будет состоять из культовых телевизионных хитов, которые стали лидерами телесмотрения по всему миру, таких как "Теория большого взрыва", "Южный парк", "Друзья", "Рено 911", "Трудоголики", "Ки и Пил", "Аквафина — Нора из Квинс", "Юный Шелдон", "Бывает и хуже", "Хорошее место", "Корпорация", "Как я встретил вашу маму", "Супермаркет" и эксклюзивные премьеры, о которых станет известно позже. Например, 20 марта на канале состоится премьера нового анимационного сериала "Бивис и Баттхед Майка Джаджа" (2022) с двумя всемирно известными культовыми персонажами, которые попадают в новую эру и пытаются найти свое место, не забывая об эпических выдумках.

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"Контент телеканала Comedy Central проверен годами и влюбил в себя украинцев. Поэтому запуск телеканала - это ответ на запрос зрителей, которые, как никогда, нуждаются в позитивном и жизнеутверждающем контенте", - прокомментировала Оксана Петришин, генеральный продюсер телеканала ТЕТ и Comedy Central.

Справочно:

Paramount Global - ведущая глобальная медиакомпания, создающая развлекательный контент премиум-класса для аудитории по всему миру. Объединяя собственные легендарные киностудии, телевизионные сети и стриминговые сервисы, портфель брендов Paramount включает, в частности, CBS, Showtime, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central и Paramount+. Популярные развлекательные телеканалы компании смотрят в 180 странах мира. В Украине Paramount представляет телеканалы Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, MTV Global, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Comedy Central, включенные в дистрибьюторский портфель 1+1 media.