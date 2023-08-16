Мужчина честно сказал, что думает о фигуре своей избранницы.

Многие женщины знают, что беременность и роды могут сильно влиять на фигуру. Кожа может становиться дряблой, а лишние килограммы будто магнитом притягиваются к телу. В такой период для женщины важна поддержка, особенно необходимо внимание любимого человека.

На Reddit появилась история от молодой мамочки, которая сильно переживала из-за своего тела после родов. Потому она попросила мужа честно оценить ее фигуру. Ответ супруга заставил рыдать не только ее, а и пользователей сети.

"У меня диастаз прямых мышц живота... Я теряю целую тонну волос, раньше у меня были густые длинные черные волосы, но теперь они выпадают клочьями. Я замечаю это и чувствую отвращение к себе. Одна из моих грудей кажется больше другой. Я плакала и говорила ему обо всем этом", - призналась женщина.

Видео дня

В ответ на все это ее муж сказал, что совершенно не понимает, о чем она говорит. Супруг сделал ей немало комплиментов. Более того, услышав жалобы жены на выпадение волос, он узнал у своей бабушки рецепт специального масла, которое теперь втирает в голову своей любимой трижды в день.

"Он говорит мне, что я великолепна каждый день", - призналась женщина.

Честный ответ мужа заставил ее многое осознать. Она невероятно благодарна любимому, однако все равно думает, что стала некрасивой. Несмотря на поддержку супруга женщине кажется, что она ужасно выглядит.

Реакция сети

Пользователи отмечают, что поступки мужчины вызывают у них слезы. Комментаторы советуют женщине верить своему любимому. Они пишут:

"Он говорит вам правду. Хорошие мужчины существуют"

"Я так рада, что у тебя есть такой мужчина. Поверь мне, я понимаю твою боль от ощущения, что ты ужасно выглядишь после рождения ребенка"

"Он любит вас и говорит вам, что он чувствует. Вы по-прежнему прекрасны для него. Не сбрасывайте это со счетов".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал об истории беременной женщины, которая узнала об измене мужа. Ее месть он не забудет никогда.

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