Пока женщина ждала любимого дома, он веселился с ее же лучшей подругой.

На Reddit появилась история о мести, которая поразила комментаторов. Женщина рассказала, что узнала об измене своего мужа, когда была беременна вторым ребенком. Она ждала любимого всю ночь, но он спал с ее лучшей подругой.

Женщина понимала, что у нее нет сил на "драму". А потому она просто собрала все вещи мужа, но не забыла оставить ему "прощальное послание".

"Это было сразу после Пасхи, и у нас было около 40 пасхальных яиц. Я взяла каждое яйцо и засунула их во все карманы брюк и рубашек. Затем я их раздавила, а потом аккуратно сложила вещи в мешки для мусора", - написала женщина.

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После этого она отдала все вещи мужчине, они развелись. И лишь спустя несколько лет женщина узнала, что ее месть сработала. Изменщик никогда не забудет этот "подарок".

"Я общалась с одним из его родственников. Он сказал мне, что бывший несколько недель хранил эти мешки с одеждой в машине. И тогда он думал, что в его багажнике погибло животное. Гниющий запах был ужасным. Ему пришлось выбросить всю эту одежду", - поделилась женщина.

Она и родственник ее экс-мужа смеялись, обсуждая ее хитрую месть. По словам женщины, они согласились с тем, что мужчина это заслужил.

Реакция сети

Пользователей насмешила история женщины. Они отметили, что это было самым безобидным, что она могла сделать. Также комментаторы пишут:

"Яичная месть"

"Блин, я ржал, читая это. Очень понравилось"

"Именно этого он и заслуживал".

Напомним, ранее на Reddit появилась история о том, как парень жестоко "пранканул" свою девушку и моментально об этом пожалел.

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