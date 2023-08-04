Девушка была очень возмущена "игрой" во время ужина.

Женщина после первого свидания отвергла мужчину. Он сделал фатальную ошибку в дорогом ресторане.

Девушка на Reddit объяснила, почему бросила мужчину после первого свидания несмотря на то, что он заплатил за ужин.

"Меня пригласили на свидание, и он спросил меня: "Какой твой любимый ресторан?" Мой честный ответ был: "Мое любимое место — это слишком для первого свидания", но я все же рассказала ему о любимом месте, потому что я думала, что он классный, и я действительно люблю это место".

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При этом она рассказала мужчине и о более подходящих местах для их первого свидания, но он выбрал дорогой ресторан.

"У нас были напитки. Мы ужинали. Мы общались. Нам принесли десерт. Мы хорошо проводили время (с моей точки зрения). Это означает, что мы получили серьезный счет", - отмечается в сообщении. "Приходит время оплаты. Я говорю: "О, отдельные чеки". Он также говорит, что чеки должны быть раздельными (так здорово, мы на одной волне)".

Когда принесли отдельные чеки, они положили свои банковские карты. Когда пришел официант, мужчина отдал оба счета и сказал, что оплатит все, что расстроило девушку.

"Я чувствую, что это был плохой тест, чтобы увидеть, буду ли я платить до 250 долларов за каждый счет в ресторане. Мне казалось, что он проверяет, не золотоискательница ли я или что-то в этом роде, хотя я буквально сказала ему, что нам не следует идти в этот ресторан на первом свидании", - возмутилась девушка.

Ранее УНИАН писал о самых странных и необычных свиданиях, о которых рассказали пользователи Reddit. Оказывается, прийти на свидание с мамой - не самое страное, что может ожидать при первой встрече с возможной половинкой.

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