Каждая девушка хочет быть уверенной в себе, получать комплименты от мужчин и просто блестать. Однако есть очень замкнутые девушки с комплексами, которые не позволяют им раскрыться.
С помощью этого теста вы узнаете, насколько вы красивая и что стоит изменить, чтобы стать лучшей версией себя.
Вам нужно ответить на несколько вопросов. Ответ "да" равен двум баллам, ответ "затрудняюсь ответить" - одному, ответ "нет" - нулю.
- Ты часто делаешь селфи?
- У тебя длинные волосы?
- У тебя ровная походка?
- Ты часто горбишься?
- Ты делаешь маникюр и педикюр?
- У тебя приятный голос?
- Тебе нравится твое тело?
- Тебе часто делают комплименты?
- Ты гордишься собой, когда смотришь в зеркало?
- Ты часто улыбаешься?
Результаты теста
Если вы набрали от 1 до 6 баллов, то вам действительно есть над чем поработать. Возможно, у вас просто не хватает времени или энергии на то, чтобы уделить время себе. Постарайтесь делегировать обязанности и больше подумать о себе любимой.
Если вы набрали от 7 до 11 баллов, то вы ощущаете себя симпатичной девушкой. При этом у вас есть какие-то внутренние зажимы, которые не дают вам полностью раскрыться.
Если вы набрали от 12 до 17 баллов, то вы красотка. Вы достаточно уверены в себе, периодически получаете комплименты и радуетесь этому. Вы приближены к идеалу.
А вот если вы набрали от 18 до 20 баллов, то вы и есть тот самый идеал, которым хотят быть многие девушки. Вы освящаете своей внутренней и внешней красотой окружающих, дарите им свет и любовь. Вы способны поднять настроение любому мимо проходящему мужчине.