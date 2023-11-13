Этот тест ты пройдешь за две минуты.

Каждая девушка хочет быть уверенной в себе, получать комплименты от мужчин и просто блестать. Однако есть очень замкнутые девушки с комплексами, которые не позволяют им раскрыться.

С помощью этого теста вы узнаете, насколько вы красивая и что стоит изменить, чтобы стать лучшей версией себя.

Вам нужно ответить на несколько вопросов. Ответ "да" равен двум баллам, ответ "затрудняюсь ответить" - одному, ответ "нет" - нулю.

Видео дня

Ты часто делаешь селфи? У тебя длинные волосы? У тебя ровная походка? Ты часто горбишься? Ты делаешь маникюр и педикюр? У тебя приятный голос? Тебе нравится твое тело? Тебе часто делают комплименты? Ты гордишься собой, когда смотришь в зеркало? Ты часто улыбаешься?

Результаты теста

Если вы набрали от 1 до 6 баллов, то вам действительно есть над чем поработать. Возможно, у вас просто не хватает времени или энергии на то, чтобы уделить время себе. Постарайтесь делегировать обязанности и больше подумать о себе любимой.

Если вы набрали от 7 до 11 баллов, то вы ощущаете себя симпатичной девушкой. При этом у вас есть какие-то внутренние зажимы, которые не дают вам полностью раскрыться.

Если вы набрали от 12 до 17 баллов, то вы красотка. Вы достаточно уверены в себе, периодически получаете комплименты и радуетесь этому. Вы приближены к идеалу.

А вот если вы набрали от 18 до 20 баллов, то вы и есть тот самый идеал, которым хотят быть многие девушки. Вы освящаете своей внутренней и внешней красотой окружающих, дарите им свет и любовь. Вы способны поднять настроение любому мимо проходящему мужчине.

Вас также могут заинтересовать новости: