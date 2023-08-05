Мужчина заявил, что родители должны следить за поведением шумных детей, чтобы не причинять проблем окружающим.

Мужчина встречался с женщиной несколько месяцев, и после всего лишь одного комментария по поводу детей пара разорвала отношения.

Мужчина на Reddit рассказал, что несколько месяцев встречался с женщиной, которая имела троих детей. Он отмечал, что у них были хорошие отношения, они не ссорились, он неплохо ладил с ее детьми и "хотел бы когда-то стать для них отчимом". Пока один его комментарий не разрушил все.

Так, мужчина рассказал, что однажды, когда они ужинали в довольно дорогом ресторане, рядом за столиком сидела компания из восьми взрослых и одного малыша, который неустанно кричал 15 минут подряд.

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"Я сказал: "это может быть непопулярное мнение, но я считаю, что один из родителей должен вывести своего ребенка, пока он не успокоится. Это некое неуважение к окружающим", - рассказал мужчина.

После этого, по словам мужчины, его спутница "просто впала в бешенство". Она заявила, что такое мнение делает его ужасным человеком и что он так считает из-за того, что не имеет детей.

"Она сказала, что теперь не может доверять мне, потому что я могу сказать что-то неуместное ее детям или родителям", - отметил рассказчик.

Он рассказал, что пытался объяснить спутнице, что не имел в виду ничего плохого, и что сам всегда так действовал с младшим братом, или с племянниками. Но, по его словам, женщина не хотела ничего слушать и просто изливала на него возмущение.

После этого, по словам мужчины, они не общались около недели, пока он не позвонил и официально разорвал их отношения.

Люди иногда разрывают отношения по довольно странным причинам

Вот, например, девушка разорвала отношения, несмотря на то, что первое свидание прошло удачно. Она возмутилась тем, что парень на сайте знакомств выложил неактуальные фото и информацию.

Если вы решили бросить избранника, но не знаете, как ему об этом сказать, в сети предлагают несколько сценариев для такого разговора.

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