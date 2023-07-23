Каждый человек по-разному реагирует на то, что его бросают.

На Reddit появился интересный вопрос от женщины, которая решила уйти от своего партнера, но не может понять, как именно ему об этом сказать. Она с уважением относится к мужчине, а потому хочет закончить отношения без скандалов и слез.

Пользователи сети назвали три лучших сценария. Комментаторы разошлись во мнениях и не смогли выбрать единственный правильный вариант, однако это не удивительно. Каждый человек реагирует на такую ситуацию по-разному.

Вариант первый - личная встреча

Один мужчина рассказал, что когда-то с ним "идеально" расстались. Женщина пригласила его на встречу. Она принесла все вещи мужчины и даже не забыла о том, что недавно он принес в ее дом еду.

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"Мне нравится одна вещь: если женщина собирается расстаться со мной, она приносит мне мои вещи, которые я оставил у нее дома. Однажды со мной рассталась женщина, но перед этим я купил дорогие стейки и оставил их у нее в морозилке. Она вернула стейки (а также мои книги). Так что было отстойно, ведь у меня больше нет девушки, но это было не так грустно, потому что у меня была пара стейков. Это тактичный и приятный жест", - отметил пользователь.

Способ второй - телефонный звонок

Другой мужчина рассказал, что для него лучшием сценарием для расставания явлется разговор по телефону. По словам комментатора, на неприятные новости куда проще реагировать, когда нельзя посмотреть на собеседника.

"При личной встрече все становится еще хуже, потому что теперь я должен взглянуть на тебя в последний раз, и это будет еще больнее. Особенно, если мне пришлось освободить свой день, чтобы встретиться с тобой, чтобы ты могла разбить мне сердце", - отметил мужчина.

Также он добавил, что людям, которые решают разорвать отношения, стоит быть честными. Ведь на самом деле, когда кто-то пытается бросить своего избранника, он не хочет выглядеть негодяем в глазах общества.

"Я сторонник фразы: "Эй, ничего не получается. Я не чувствую того, что надеялся почувствовать. Мы ничего не сможем изменить, извини. Желаю тебе всего наилучшего". И покончим с этим", - написал пользователь.

Способ третий - переписка

Как оказалось, многие мужчины считают расставание по СМС лучшим вариантом. Они утверждают, что в такой ситуации смогут все обдумать, осознать. При этом им не придется скрывать эмоции и "держать лицо".

"Может быть, я чудак, но я бы предпочел текст. Я могу прочесть его, переварить, потратить столько времени, сколько мне нужно, чтобы сформулировать наилучший ответ. Я не хочу смотреть тебе в лицо и заставлять тебя читать мое выражение лица. Я не хочу разговаривать с тобой по телефону, когда ты пытаешься понять мой тон, и мне приходится немедленно отвечать. Я хочу конфиденциальности", - написал один из пользователей.

Напомним, ранее в сети назвали главные признаки токсичных отношений.

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