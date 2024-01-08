В сети обсудили ложные факты о свиданиях.

Свидание - всегда волнующий момент. Некоторые часами собираются на встречу с любимым человеком и даже пьют таблетки, чтобы не нервничать. Однако популярные мифы могут разрушить эту эйфорию и сразу поставить крест на продолжении отношений.

Недавно в американской соцсети Reddit все подписчики могли поделиться своими мыслями в посте под названием "Какие мифы о свиданиях должны исчезнуть навсегда?".

3 дня ожидания

Пользователи сошлись во мнении, что существует миф о 3 днях. Якобы именно столько времени надо ждать, чтобы снова пообщаться с человеком.

Видео дня

"Вы должны подождать 3 дня после свидания, чтобы написать/позвонить этому человеку", - написал пользователь.

"3 дня без контактов, и я подумала бы, что парню это вообще неинтересно, и сама потеряла бы интерес. Глупый миф. Хватит этого дерьма!",- подчеркнула подписчица.

"Лично я могу подождать и 8 недель, а потом написать: "А что случилось?"- отметил пользователь.

Мужчинам нравится добиваться девушку

Это следующий миф, который развенчали пользователи.

"Мужчины любят добиваться женщин и им нравится убеждать незаинтересованную женщину пойти с ними на свидание. Это же неправда!"- написал подписчик.

"На самом деле это не только ужасно раздражает парня, но и ужасно опасно для людей, если они будут продолжать это делать. Понятия не имею, откуда это взялось", - написал пользователь.

Должна обязательно промелькнуть"искра"

Еще одна неправда о свиданиях, по мнению пользователей сети, это то, что должна промелькнуть "искра" между двумя людьми.

"Это все ерунда! Люди, кажется, не хотят признавать, что отношения — это компромисс и самосовершенствование", - написал один из подписчиков.

"Многие люди попадают в ловушку из-за этого предположения. Я чувствую, что те, кто избегают привычки не давать второго или третьего шанса, остаются одинокими", - добавила другая пользовательница.

Не говорить о планах на будущее

Это предположение также раскритиковали фолловеры.

"Что вам не следует говорить о желании / нежелании иметь детей или об общих целях в жизни. Почему нет? Если это кого - то пугает, то просто это не ваш человек", - отметила подписчица.

"Я думаю, это потому, что у человека, задавшего этот вопрос, может возникнуть ощущение, что другой человек возлагает большие надежды на то, что ваши отношения будут успешными в перспективе. Но это просто могут быть мысли вслух, без каких - либо намеков", - написал пользователь.

Не ешьте много на свидании

"Девушки почему-то стесняются есть на свиданиях, а потом приходят домой голодные и наедаются сладким. Для чего?",- написал подписчик.

"Я часто отказывалась от еды на свидании. Однажды парень спросил меня, почему мне стыдно это делать? Я сказала, чтобы он не подумал, что я обжора. Ему понравилась моя правда. Но зачем мы это делаем, если можно есть еще и бесплатно?"- отметила пользовательница.

Конечно, мифов много. Но главное, по словам фолловеров, это слушать свое сердце. А стереотипы и мнения других в делах амурных не принесут никакой пользы.

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