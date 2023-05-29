Отношения между поколениями часто бывают натянутыми.

Пользователь форума Reddit рассказал историю о том, как испортились отношения с его матерью. Виной этому стала всего одна фраза.

Так, мужчина вспомнил, что с самого детства методы воспитания матери очень его травмировали. Та часто вела себя грубо, не могла справиться со стрессом и срывалась на окружающих.

"Она не могла справиться со стрессом. Будь то отпуск или поход в гости, это не имело значения. Она склонна держать все в себе, но в один момент она "взрывается" и просто беспорядочно обвиняет всех. Обычно эти обвинения в том, что она должна делать все сама, никто не помогает и т. д. Как бы это ни раздражало, я просто заткнулся и позволил ей продолжать свою напыщенную речь", - вспомнил пользователь.

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Неделю назад ситуация повторилась. Во время одного из очередных эмоциональных "взрывов" женщина сказала своему ребенку: "Я не знаю, что я сделала не так, что Богу пришлось наказать меня таким ребенком, как ты".

"Это был не первый раз, когда она говорила что-то подобное. Много лет назад она сказала то же самое, и я сказал ей потом, как только она немного успокоилась, что слышать это было больно. Она извинилась… Остальные члены семьи всегда говорят в таких ситуациях, что "она не всерьез, просто она такая, у нее была трудная жизнь" и так далее", - добавил пользователь.

Такое поведение мамы заставляет его плакать. После подобных ссор пропадает аппетит и начинается бессонница:

"Я искренне думаю, что она имела в виду что-то другое, и что у нее просто есть склонность выкрикивать случайные вещи, когда дерьмо попадает в вентилятор. Мне так грустно и разбито сердце… Я лягу в постель с рулоном туалетной бумаги и снова заплачу, пока не засну…"

Реакция соцсетей

"Мне жаль, что она эмоционально оскорбляет тебя. Она делает это из-за своих психических проблем, а не потому, что ты плохой или что-то еще"

"В жизни есть момент, когда тебе нужно признать свою травму… И только тогда ты сможешь сделать шаг на пути ее избавлению"

"Если она знает, что вот-вот набросится, почему бы ей не пойти в другую комнату, чтобы выпустить пар?"

Напомним, названы топ историй с первого свидания, которые даже читать стыдно.

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