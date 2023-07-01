Мужчин сильно злят некоторые женские черты, однако они редко об этом говорят.

Нередко в отношениях между мужчиной и женщиной случаются ссоры. Однако многие не могут высказать свои претензии до конца, а потому попросту молчат из-за реальных причин своего недовольства.

Теперь же секрет раскрыт. Мужчины рассказали на Reddit, что их по-настоящему бесит в женщинах. Эти поступки буквально доводят их до безумия.

Постоянные разговоры о бывших

Даже если мужчина уверен в себе и не ревнует свою женщину, его все равно будут бесить частое упоминание бывших избранников ее любимой. Оказывается, они не всегда в этом признаются. Однако именно разговоры о бывших становятся началом конца, мужчины начинают копить обиды и в итоге уходят.

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"Постоянные упоминания своего бывшего. Боже, вернись к нему, если даже со мной ты постоянно о нем говоришь!" - эмоционально признался один из пользователей.

"Проверки" на ложь

Мужчины рассказали, что им не нравится, когда их пытаются поймать на обмане. Случается так, что женщины придумывают хитрые "проверки". Однако мужчины понимают, что их попросту пытаются подставить.

"Мне жаль, если у тебя были отношения, когда кто-то лгал или изменял, но не трать всю свою жизнь, пытаясь поймать меня на какой-то лжи. Ты просто хочешь убедиться в том, что мужчины лгут?" - отметил комментатор на Reddit.

Неуважение к партнеру

Как оказалось, неряшливость или невнимательность женщин кажется некоторым мужчинам проявлением неуважения. Им обидно, когда все "грязные дела" по дому оказываются на их плечах. Даже принцессам стоит убирать за собой.

"Вымывание волос моей жены из канализации выводит меня из себя до такой степени, что меня тошнит. Не знаю почему. У меня не было проблем с другими мерзкими вещами. Я даже могу убирать рвоту своих собак практически без отвращения. Но не это!" - пожаловался один из мужчин на форуме.

Детское поведение

Некоторые женщины любят говорить "детским" голосом, намеренно не выговаривать все слова или же просто притворяться ребенком, который не несет ответственности за свои поступки. Оказалось, мужчин это невероятно бесит.

"Я знаю женщину, которая была замужем около 16 лет, и она ведет себя так, как будто ее лень, отсутствие силы воли и плохое поведение - забавны и милы, будто бы это просто ее причуда. Она шаркает, как ребенок, а когда ее муж хочет серьезно поговорить, она прячется под одеялом. Она просто ведет себя так, будто ничего не знала", - рассказал комментатор.

Попытки оправдать свой характер гороскопами

Оказалось, мужчины не просто не верят в гороскопы. Многие из них ненавидят разговоры о знаках Зодиака, совместимости по звездам и прочее. Помимо этого, их доводят до безумия слова женщин о том, что они плохо поступили лишь из-за того, что это "предначертано" им по гороскопу.

"Ой, прости, что чуть не сбила тебя своей машиной! Просто я - Скорпион", - привел пример один из мужчин.

Напомним, ранее мужчины честно признались, чем занимаются в одиночестве.

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