Ответы мужчин настолько смешные, что довели сеть до слез.

Многим женщинам интересно, чем же занимаются их мужья, когда остаются одни дома. Оказалось, в одиночестве им нравится делать то, что стыдно при любимых.

Так, на Reddit мужчины честно рассказали, чем занимаются, когда их никто не видит. Их ответы просты и очень забавны.

Пьют и объедаются

Многие признались, что им стыдно есть вредную пищу перед женами. А потому как только любимая уходит из дома, мужчины сразу же ищут, чем полакомиться. Порой они совмещают это с другими "запретными" наслаждениями, ведь кто им запретит есть в постели?

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"Когда моя жена уезжает по делам за город, я люблю взять бутылку красного вина и пойти в старомодную забегаловку за бургерами. Я готовлю себе ужин и лежу в постели, смотрю дурацкие фильмы, которые она не будет смотреть со мной, пока я пью вино и ем бургеры", - рассказал один из комментаторов.

Ходят голышом и не закрывают двери в туалет

Оказывается, многим мужчинам нравиться находиться в одиночестве, потому что они боятся осуждения. Поэтому они нередко пользуются уходом жены из дома для того, чтобы снять одежду и лежать перед телевизором голышом. Помимо этого, мужчинам почему-то нравится сидеть в туалете и не закрывать двери.

"Пойте и танцуйте! Пукайте, готовьте сомнительные блюда из выдержанного твердого сыра, играйте на гитаре, снова пукайте и идите в туалет, а потом снова пойте и съедайте позорное количество такос голышом", - шутит пользователь.

Спят и смотрят фильмы, которые не могут смотреть с женами

Мужчины признались, что порой идут на уступки и смотрят со своими женами те фильмы, которые им не нравятся. К примеру, некоторые женщины боятся ужасов, а потому их супруги не могут насладиться кровожадными хоррорами.

"Много спать, смотреть фильмы и сериалы, которые ей не нравятся. Мы много чего смотрим вместе, но у меня нет столько времени, чтобы смотреть то, что я хочу. Не могу дождаться, когда она в следующий раз уедет, чтобы посмотреть "Зловещие мертвецы: восстание", она ненавидит ужастики", - признался мужчина.

Устраивать дома свой "микроклимат"

Часто случается так, что мужу может быть жарко, а жене - холодно. В таких ситуациях "побеждает" мерзнущая супруга. Поэтому многие мужчины сразу же включают кондиционер или вентилятор, когда их жены уходят из дома.

"Мой план таков: хоть раз настроить термостат так, как нравится мне. Смотреть то, что я хочу. Заказывать еду, которая нравится мне, но не нравится моей жене и детям. А затем лечь спать со включенным вентилятором!", - рассказал мужчина о своих планах на "день без жены".

Самое милое - скучают по своим женам

Ну а после того, как мужчины вдоволь наедаются, наконец-то замерзают возле вентиляторов и пересматривают все фильмы, которые им нравятся, они начинают скучать. Пользователи не скрывают, что они все равно ждут, когда же их любимая вернется домой.

"В основном, потом я скучаю по жене", "Я люблю проводить время в одиночестве, но это действительно заставляет меня ценить хаос всей семьи, находящейся здесь. Я люблю этих надоедливых маленьких сорванцов и свою жену!", - признались комментаторы.

Напомним, ранее в сети назвали неочевидные минусы брака, о которых никто не думает до свадьбы.

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