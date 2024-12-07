Психолог отмечала, что важно быть наедине с собой.

Разрыв отношений, независимо от причин и обстоятельств, всегда является тяжелым испытанием. Об этом известный психолог Наталья Холоденко рассказала на своем YouTube-канале "Нескромный психолог".

Холоденко подчеркивает, что эмоциональная реакция на расставание часто уходит корнями в детство.

"В момент расставания мы переживаем детское чувство, тебе кажется, что она никогда не вернётся", - объясняет она, намекая на первичный страх покинутости и беспомощности.

Именно поэтому важно осознать и принять свои эмоции: позволить себе грустить, злиться, плакать, не подавляя естественный процесс горя.

Самообвинение - один из самых распространенных "капканов" после разрыва. Холоденко призывает не зацикливаться на поиске виновных, а направить энергию на собственное восстановление.

Уединение, которого многие боятся, может стать целебным этапом на пути к самопознанию.

"Если сможете побыть с собой наедине, у вас будет не такая сильная зависимость от других людей", - утверждает психолог.

Это время для того, чтобы восстановить связь с собой, своими потребностями и желаниями, а также осознать свою ценность независимо от наличия партнёра.

Часто мы "вклеиваемся" в других, стремясь заполнить внутреннюю пустоту внешними стимулами.

Она призывает к честному самоанализу и осознанию собственных потребностей.

Здоровые отношения, по убеждению Холоденко, основываются на внутренней гармонии и самодостаточности.

"Здоровые отношения - это когда мне классно с собой, и есть люди, которые украшают мою жизнь", - подчеркивает она.

Это значит, что партнер не должен быть "костылем" или источником самоутверждения, а лишь дополнять вашу уже наполненную жизнь.

Наталья Холоденко напоминает, что разрыв отношений - это не трагедия, а шанс для роста и переосмысления своей жизни. Это возможность научиться любить себя, ценить свою уникальность и строить здоровые отношения в будущем.

Напомним, названы три типа токсичных "друзей", которые разрушают ваш брак.

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