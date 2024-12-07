Разрыв отношений, независимо от причин и обстоятельств, всегда является тяжелым испытанием. Об этом известный психолог Наталья Холоденко рассказала на своем YouTube-канале "Нескромный психолог".
Холоденко подчеркивает, что эмоциональная реакция на расставание часто уходит корнями в детство.
"В момент расставания мы переживаем детское чувство, тебе кажется, что она никогда не вернётся", - объясняет она, намекая на первичный страх покинутости и беспомощности.
Именно поэтому важно осознать и принять свои эмоции: позволить себе грустить, злиться, плакать, не подавляя естественный процесс горя.
Самообвинение - один из самых распространенных "капканов" после разрыва. Холоденко призывает не зацикливаться на поиске виновных, а направить энергию на собственное восстановление.
Уединение, которого многие боятся, может стать целебным этапом на пути к самопознанию.
"Если сможете побыть с собой наедине, у вас будет не такая сильная зависимость от других людей", - утверждает психолог.
Это время для того, чтобы восстановить связь с собой, своими потребностями и желаниями, а также осознать свою ценность независимо от наличия партнёра.
Часто мы "вклеиваемся" в других, стремясь заполнить внутреннюю пустоту внешними стимулами.
Она призывает к честному самоанализу и осознанию собственных потребностей.
Здоровые отношения, по убеждению Холоденко, основываются на внутренней гармонии и самодостаточности.
"Здоровые отношения - это когда мне классно с собой, и есть люди, которые украшают мою жизнь", - подчеркивает она.
Это значит, что партнер не должен быть "костылем" или источником самоутверждения, а лишь дополнять вашу уже наполненную жизнь.
Наталья Холоденко напоминает, что разрыв отношений - это не трагедия, а шанс для роста и переосмысления своей жизни. Это возможность научиться любить себя, ценить свою уникальность и строить здоровые отношения в будущем.
Напомним, названы три типа токсичных "друзей", которые разрушают ваш брак.
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