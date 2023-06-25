В 20 лет многим кажется, что о будущем можно не думать.

На Reddit назвали 5 главных правил жизни, которые своит усвоить всем людям до 30 лет. Это действительно важно, ведь поможет избежать ошибок. Порой стоит учиться на чужих, ведь так куда проще. Что нужно понять до 30 лет - читайте ниже.

Не живите не по средствам и откладывайте деньги

Финансовая грамотность очень важна. В 20 лет многим кажется, что можно потратить все сбережения за один день. Однако это не так, всегда нужно думать о последствиях.

"Не покупайте дом, который вы едва можете себе позволить. Не сравнивайте свое богатство с богатством сверстников, так как они могут жить не по средствам. Имея большую сумму денег на сберегательном счете, вы покупаете нечто бесценное: душевное спокойствие. Ведь знаете, что если потеряете работу, с вами все будет в порядке", - рассказал один из пользователей.

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Относитесь к выбору партнера ответственно

Пользователи советуют всем, кому еще нет 30 лет, "включать мозг" при выборе второй половинки. Не нужно встречаться с тем, кто вам не нравится, и с тем, кто вас обижает. Помимо этого, над любыми отношениями нужно работать.

"И знайте, как распознать токсичное поведение. Здоровые отношения - это прекрасно! Это то, чего заслуживает каждый хороший человек", - отметили в сети.

Не все будут вас любить, многим вы не понравитесь

Не стоит гнаться за одобрением и похвалой. Цените свою индивидуальность и не позволяйте себя насильно менять. Будьте собой.

"Не всем ты будешь нравиться. И это нормально! Не пытайтесь угодить каждому отдельному человеку. Некоторые люди не заслуживают даже вашего внимания", - рассказал комментатор на Reddit.

Цените время, оно действительно скоротечно

Не забывайте о том, что помимо успехов на работе вам нужно найти свое счастье, успеть пожить и порадоваться. Ищите баланс и никогда не жертвуйте ценными моментами.

"Я провел большую часть своей жизни от 20 до 30 лет, усердно работая. Столько сверхурочных! Денег платили много, но я упустил много времени со своей семьей, его я никогда не смогу вернуть. Баланс между работой и личной жизнью реален. Время идет очень быстро", - советует пользователь сети.

Заботьтесь о себе и своем здоровье

Чтобы не болеть в 30 и 40 лет, нужно ценить свое здоровье в 20 лет. Не злоупотребляйте алкоголем, даже если вам кажется, что веселые вечеринки никак не отражаются на состоянии организма. Все проблемы "выплывут" позже. И не жалейте денег на лечение, всегда идите к врачу, если вас что-то беспокоит.

"Позаботься о своем теле, ты захочешь, чтобы оно было в хорошей форме, когда тебе будет 75. Но будет уже поздно", - добавили комментаторы.

Напомним, ранее в сети назвали фразы, которые больше всего бесят. Их лучше никогда не произносить.

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