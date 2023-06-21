Из-за этих фраз часто возникают проблемы в отношениях.

Часто мы говорим какие-то фразы, даже не подозревая о том, что они могут действовать на людей, как красная тряпка на быка. Пользователи Reddit рассказали, какие выражения их раздражают больше всего.

"Я такой, какой есть"

Эту фразу чаще всего говорят для того, чтобы оправдать свое не самое лучшее поведение. И если при первом знакомстве вы ее произносите, то ваш собеседник уже понимает, что вы можете быть потенциально опасным человеком. Поэтому таких высказываний лучше избегать. Умейте признавать свои ошибки и нести за них ответственность.

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""Я просто честен / я предельно честен" - так грубые люди приукрашивают свою грубость. Если бы они были действительно честными, они бы просто признали, что они неприятные люди", - пишет один из пользователей сети.

"Ты знаешь, кто я?"

Эту фразу говорят люди, которые хотят повысить свой статус в глазах других. Однако, как говорят психологи, такой метод манипуляции свидетельствует лишь о том, что у человека низкая самооценка, и таким образом он пытается унизить другого.

"Моя сестра сказала это во время визита в ресторан. Она ошиблась с заказом, но обвинила в этом официантку. Потом она сказала эту ахинею: "Ты знаешь, кто я?" Я так сильно смеялся. Хотел бы я сказать что-нибудь язвительное в тот момент моей сестре, но я этого не сделал. Я был так потрясен, что она сказала это дерьмо", - говорит один из юзеров.

"Если ты не можешь справиться со мной плохой, то ты не заслуживаешь меня хорошей"

Пользователи сети сравнили такое выражение с другим "Я буду мудаком для людей, потому что у меня есть право". Они посоветовали никогда не общаться с такими людьми, так как ни к чему хорошему это не приведет. Однако нашлись и те, кто сказал, что эта фраза работает как фильтр для людей, с которыми вы не хотите иметь ничего общего.

В любом случае лучше честно признаться в своих намерениях, нежели пытаться казаться хуже в глазах другого человека.

"Все мои бывшие сумасшедшие"

Психологи говорят, что уважающий себя человек никогда не будет говорить ничего подобного о своих бывших партнерах, потому что это был их выбор. А таким образом они унижают не только экса, но и опять-таки свой выбор.

В сети отметили, что люди, говорящие эту фразу, просто не умеют нести ответственность за неудачи в романтических отношениях и перекладывают вину на другого человека.

"Я - альфасамец"

Эта фраза очень раздражает женщин и отталкивает их. Специалисты в сфере психологии говорят, что таким образом мужчина пытается казаться лучше, чем есть на самом деле. И если он говорит такую фразу, то это значит, что он совсем не такой.

"Я не программист, но знаю, что любая альфа-версия требует серьезной доработки", - пошутил юзер.

Напомним, как понять, что женщине нужны только деньги.

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