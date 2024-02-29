Рассада помидоров не считается капризной, но некоторые нюансы в ее выращивании все же есть.

Богатый урожай помидоров начинается с выращивания рассады. Конечно, важны также полив, подкормка, пасынкование и другие "прелести", но все же первым пунктом идет посев семян. Давайте разберемся, когда сажать помидоры на рассаду и как это нужно делать.

Когда сеять помидоры на рассаду

Сеют томаты на рассаду в зависимости от климата: в южных регионах это можно делать раньше, в северных, наоборот - позже. Усредненные сроки - начиная с середины февраля и до середины марта.

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Иногда ориентируются на сорт томатов и сроки созревания:

для ранних и ультраранних помидоров - это 80-105 дней;

для среднеспелых - 110-120 дней;

для поздних сортов - 125-140 дней.

Чем длиннее срок созревания, тем раньше томаты нужно сеять, чтобы они успели созреть. Плюс также в сроки нужно учесть, что после посева всходы будут прорастать около недели, а после пересадки нужно будет около 5 дней, чтобы адаптироваться.

Удобнее определять время, когда нужно сеять томаты на рассаду, от обратного - от момента, когда вы будете высаживать ее на грядку. Обычно это делают, когда уходят возвратные заморозки. Ориентируясь на дату пересадки нужно отсчитать назад примерно 60 дней (это время, когда сеянцы будет расти) и добавить 1 неделю (когда семена будут прорастать).

Как правильно сажать помидоры на рассаду

Посадка помидор на рассаду - дело несложное, но есть несколько моментов, о которых нужно знать.

Проращивать семена перед тем как сажать помидоры на рассаду, не нужно - они неприхотливы.

Сразу сажайте:

подготовьте емкости - например, пластиковые стаканчики или горшки (объем 200 мл), на донышке сделайте дренажные отверстия;

наполните емкости грунтом - чуть больше, чем наполовину;

семечко положите по центру, слегка вдавите;

присыпьте слоем грунта - около 0,5 см.

После полейте посевы водой из шприца (пульверизатора) и затяните емкости сверху пищевой пленкой - таким образом вы создадите семечкам тепличные условия и они быстрее прорастут. Стоять они должны в тепло месте (около 25 градусов).

Совет: если сеете разные сорта, то на стаканчиках можно сделать надписи.

Семена взойдут, как уже говорили, через 5–7 дней. Проклюнутся - сразу снимайте пленку, а емкости ставьте в хорошо освещенное место. Температура может быть уже ниже - 18-22 градусов.

Рассада помидор - уход

Как уже говорили, помидоры - рассада томатов в том числе - не особо прихотливы, поэтому уход за ней довольно прост.

Что нужно будет делать:

Поливать томаты

Увлажнять землю лучше из шприца (пульверизатора), чтобы не повредить нежные ростки. Поливать нужно умеренно, когда подсохнет грунт, где-то раз в 3-4 дня.

Добавлять грунт

Когда у сеянцев появится две пары настоящих листиков, нужно в стаканчики или горшки досыпать грунт - не доходя 1 см до краев. И, как только почва будет оседать, снова подсыпать его. Это укрепит корни сеянцев.

Высаживать их нужно примерно через 50-60 дней (в теплицу) и 60-70 дней (на грядку). Напомним, что прежде, чем пересаживать, следует дождаться ухода возвратных заморозков, а сама почва должна прогреться до 10 градусов.

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