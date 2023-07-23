Без понимания, как правильно формировать куст огурца методом прищипывания пасынков, хорошего урожая можете и не ждать. Не все дачники знают методики пасынкования этой культуры, но УНИАН готов помочь разобраться в вопросе.
Нужно ли удалять пасынки у огурцов - что дает процедура
Некоторые огородники уверены, что прищипывание огурцов - необязательный процесс и пустая трата времени. Будем справедливы - иногда случается и так, ведь всё зависит от особенностей культуры, которую вы посадили.
В большинстве случаев, прищипывание необходимо, чтобы:
- убрать горечь у плодов;
- стимулировать рост женских цветков;
- увеличить плодоношение.
Если не интересоваться, как остановить рост огурцов в высоту, то развитие будет неконтролируемым, к тому же, велики риски появления мужских цветков (пустоцветов).
Как прищипывать огурцы в теплице - правила
Как правило, в теплицах высаживают сорта огурцов, которые не нуждаются в опылении. Для того чтобы понять, как прищипывать огурцы такого типа, следуйте инструкции:
- зафиксировать растение на опоре;
- отрезать нижние боковые побеги, завязи и соцветия у стеблей, достигших 0.5 м в высоту;
- над полученной зоной ослепления прищипывать плети по бокам над первым листом;
- на высоте 0.5 м оставить одну завязь и несколько листьев;
- на высоте 1-1.5 м оставить 3-4 побега с двумя завязями и несколькими листьями;
- отсчитав 0.5 м на каждом из побегов оставлять 3-4 завязи и равное им количество листьев.
Будьте внимательны - когда расстояние до земли будет составлять 20 см, вам нужно убрать точку роста.
Какие пасынки надо убирать у огурцов в открытом грунте - советы
Мнение о том, нужно ли удалять пасынки у огурцов в открытом грунте, только одно - конечно, да, ведь насекомоопыляемые сорта дают больше мужских цветков, чем все остальные. Именно поэтому уход за ними должен быть более тщательным.
Прищипывание огурцов в открытом грунте происходит следующим образом:
- сделайте опору для растения в виде шпалеры;
- с нижней части уберите соцветия, усики и боковые отростки;
- обрежьте верхушку выше 6 листа;
- всегда оставляйте не больше 3 ростков;
- следите, чтобы на каждом побеге осталось по 4 завязи;
- не пасынкуйте короткие стебли.
ВАЖНО: ни в коем случае не обрезайте здоровые листья - вам нужно избавиться только от тех, что стали жертвами заболевания или насекомых.