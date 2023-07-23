Рассказываем, нужно ли удалять пасынки у огурцов в открытом грунте и как это делать.

Без понимания, как правильно формировать куст огурца методом прищипывания пасынков, хорошего урожая можете и не ждать. Не все дачники знают методики пасынкования этой культуры, но УНИАН готов помочь разобраться в вопросе.

Нужно ли удалять пасынки у огурцов - что дает процедура

Некоторые огородники уверены, что прищипывание огурцов - необязательный процесс и пустая трата времени. Будем справедливы - иногда случается и так, ведь всё зависит от особенностей культуры, которую вы посадили.

В большинстве случаев, прищипывание необходимо, чтобы:

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убрать горечь у плодов;

стимулировать рост женских цветков;

увеличить плодоношение.

Если не интересоваться, как остановить рост огурцов в высоту, то развитие будет неконтролируемым, к тому же, велики риски появления мужских цветков (пустоцветов).

Как прищипывать огурцы в теплице - правила

Как правило, в теплицах высаживают сорта огурцов, которые не нуждаются в опылении. Для того чтобы понять, как прищипывать огурцы такого типа, следуйте инструкции:

зафиксировать растение на опоре;

отрезать нижние боковые побеги, завязи и соцветия у стеблей, достигших 0.5 м в высоту;

над полученной зоной ослепления прищипывать плети по бокам над первым листом;

на высоте 0.5 м оставить одну завязь и несколько листьев;

на высоте 1-1.5 м оставить 3-4 побега с двумя завязями и несколькими листьями;

отсчитав 0.5 м на каждом из побегов оставлять 3-4 завязи и равное им количество листьев.

Будьте внимательны - когда расстояние до земли будет составлять 20 см, вам нужно убрать точку роста.

Какие пасынки надо убирать у огурцов в открытом грунте - советы

Мнение о том, нужно ли удалять пасынки у огурцов в открытом грунте, только одно - конечно, да, ведь насекомоопыляемые сорта дают больше мужских цветков, чем все остальные. Именно поэтому уход за ними должен быть более тщательным.

Прищипывание огурцов в открытом грунте происходит следующим образом:

сделайте опору для растения в виде шпалеры;

с нижней части уберите соцветия, усики и боковые отростки;

обрежьте верхушку выше 6 листа;

всегда оставляйте не больше 3 ростков;

следите, чтобы на каждом побеге осталось по 4 завязи;

не пасынкуйте короткие стебли.

ВАЖНО: ни в коем случае не обрезайте здоровые листья - вам нужно избавиться только от тех, что стали жертвами заболевания или насекомых.

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