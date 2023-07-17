Рассказываем, чем обработать древесину от жука короеда и спасти сад.

Жуки короеды - маленькие насекомые, которые живут под корой деревьев и медленно ее уничтожают. В первую очередь вредители поражают больные растения, только потом - здоровые. УНИАН расскажет, чего боится короед и как быстро от него избавиться.

Лучшее народное средство от короеда - дедушкин совет

Для того чтобы начинать борьбу с жуком, нужно точно определить его присутствие на дереве. Основными признаками являются:

нашествие дятлов - они едят насекомых;

маленькие отверстия на коре;

потеки камеди и смолы;

кучки мелких опилок под деревом;

сильное опадение хвои и листвы;

усыхание или опадание коры.

Короеды любят не только слабые деревья, но и поврежденные - благодаря своему обонянию насекомое легко отличает больное растение от здорового. Кроме того, селится такой вредитель и на саженцах, перенесенных на новое место. Именно поэтому считается, что лучшее средство от короеда - то, которое будет безопасным для и так подвергшегося атаке и стрессу дерева.

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Эффективных народных средств от короеда есть всего три:

6 ст. л парафина + 3 ст.л канифоли смешать, довести до кипения, добавить 2 ст.л любого растительного масла, кипятить 10 минут;

1 кг измельченной канифоли растопить, добавить 200 г олифы, вылить массу в 5 кг растопленного парафина, перемешать;

200 г растительного масла + 50 г воска + 50 г канифоли растопить на огне, перемешать, разлить по банкам.

Один из садовых варов по рецептам, указанным выше, можно приготовить за считанные минуты и использовать против жука короеда. Вам нужно при обнаружении любого повреждения на дереве обеззаразить трещину, почистить ее и замазать выбранным средством. Любой из варов можно хранить долго, поэтому каждый раз готовить новое снадобье не придется.

Как избавиться от короеда в домашних условиях иначе

Опытные садовники говорят, что народные средства - это хорошо, но сложно. Прогнать короеда таким методом получается далеко не у всех, поэтому можно использовать инсектициды. Выберите какой-то один препарат и регулярно обрабатывайте им дерево - смысл в том, чтобы личинки короеда сразу же умирали от "химии", а если вы перестанете их травить, насекомые выживут.

Также не стоит игнорировать и профилактику, ведь самое народное средство от короеда - регулярный осмотр деревьев, а еще:

правильный уход за садом (мульчирование, подкормки, полив, обрезка);

обработка деревьев органикой;

привлечение на участок черных дятлов;

опрыскивание растений разными видами препаратов для комплексного ухода.

Еще одно эффективное средство, которое точно поможет одержать победу над вредителем - бревна-ловушки. Вам нужно просто разложить по участку распиленные куски ствола, насекомые будут все лето их заселять, а осенью вы сожжете приманки вместе с личинками и взрослыми особями.

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