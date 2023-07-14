Почему осыпаются ягоды смородины - в чем может быть причина и как спасти урожай.

Смородина - неприхотлива сама по себе и поэтому так популярна у дачников. Конечно, ей тоже нужен некоторый уход, но по сравнению с другими культурами она не капризна и практически всегда дает хороший урожай. Но иногда случается, что облитый ягодами куст вдруг начинает сбрасывать урожай. Почему осыпаются ягоды смородины и что с этим делать - рассказываем в материале.

Почему опадают ягоды смородины - причины

Причин того, почему осыпаются ягоды черной смородины есть несколько.

Нехватка или переизбыток влаги

Смородину нужно время от времени поливать. Если стоит жаркая погода и почва сильно пересыхает, то куст начинает сбрасывать ягоды. Полейте смородину: сделайте по диаметру кроны бороздки и вылейте под куст 4-5 ведер воды.

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Есть и другая причина - слишком много влаги, и это тоже может привести к опаданию ягод. Старайтесь не заливать смородину, а если постоянно идут дожди, то чаще рыхлить почву, чтобы излишняя влага быстрее испарялась.

Молодая или старая смородина

Если ягоды начинают сыпаться с молодых кустов смородины, то это происходит потому, что у них не хватает сил держать на себе большой урожай. Как правило, это не смертельно - через год-два проблема исчезнет.

Если же ягоды опадают со старого куста, то здесь все наоборот: он израсходовал свои ресурсы и нужно сделать обрезку. После сбора урожая удалите сухие, старые и непродуктивные побеги и подкормите куст.

Тень, сквозняк, застой воды

Смородина любит умеренное солнце, простор - не менее 1 м до соседнего куста, тихое и защищенное от ветра место. Если кусты посажены в неправильном месте, то, скорее всего, это приведет к опаданию ягод. Также это произойдет, если смородина находится в низине, где постоянно застаивается вода.

Вредители и болезни

Опадание ягод могут спровоцировать заболевания смородины - например, мучнистая роса или антракоз.

Мучнистая роса проявляет себя белым налетом на ягодах и листьях. Чтобы от нее избавиться, попробуйте сократить частоту поливов - это заболевание появляется при чрезмерной влажности.

Также можно сделать опрыскивание: 5 г кальцинированой соды + 50 г калийного мыла + 10 л воды.

Обработку можно проводить, как только появились первые симптомы, а после - 2-3 раза за сезон через 10-15 дней.

Если на листьях появились коричневые пятна, которые разрастаются, а листья засыхают и опадают, то это антракоз. Бороться с ним можно до распускания почек - с помощью раствора железного купороса - 300 г на 10 л воды, или медного купороса 100 г на 10 л воды.

Или же делают опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью: при распускании почек, после цветения, спустя 15 дней и последнее - после сбора урожая. Осенью остатки зараженных растений уничтожают, почву перекапывают, а кусты следует опрыскать 3%-ной бордосской жидкостью.

Из насекомых-вредителей наиболее опасные для смородины огневка - она ест ягоды и листья и заплетает все паутиной, пилильщик - объедает листья так, что остаются одни прожилки, а ягоды опадают, и бабочка стеклянница - она живет внутри побегов и ест его, поэтому ветки просто засыхают.

С огневкой и пилильщиком, увы, бороться придется растворами инсектицидов или биоинсектицидами.

Важно: после такой обработки кустов и до сбора урожая должно пройти три недели.

Для профилактики можно весной перед цветением замульчировать землю торфом или компостом, а осенью - тщательно разрыхлить почву и окучить кусты.

Чтобы избавиться от бабочки стеклянницы следует каждые две недели осматривать кусты и срезать побеги, которые начали усыхать. Обрабатывать смородину от стеклянницы нужно инсектицидами.

Эти же причины объясняют, почему осыпаются ягоды у красной смородины.

Ранее мы рассказывали, что делать, если не плодоносит смородина и как не остаться без урожая.

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