Рассказываем, когда открывать розы весной, чтобы они не погибли от возвратных заморозков и выпревания.

Розы чутко реагируют на смену температур. Но они не так боятся мороза и возвратных заморозков, сколько весеннего выпревания. Поэтому очень важно вовремя снять с них укрытие. Рассказываем, когда раскрывать розы весной и как это правильно сделать.

Когда снимать укрытие с роз весной

Обычно розы раскрывают в конце марта - начале апреля. Но год на год не приходится, поэтому ориентироваться, когда раскрывать розы, лучше всего не по календарю, а по погоде.

Торопиться не стоит - если снять укрытие слишком рано, то розы могут получить солнечные ожоги, инфекционный ожог (его вызывает грибок, который развивается при низких положительных температурах и обилии влаги), высохнуть и погибнуть. Но и затягивать тоже не нужно - это может быть опасно их выпреванием, особенно если цветы укрыты пленкой, которая не "дышит".

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Поэтому в первую очередь нужно следить за изменениями температуры воздуха, осадками и состоянием почвы.

Опытные розоводы советуют ориентироваться на березу - как только на ней распустятся первые сережки, значит, почва уже хорошо прогрелась, и розы можно раскрывать.

Как снимать укрытие для роз

Раскрывать розы нужно не сразу - делайте это постепенно, чтобы дать цветам адаптироваться. Вот что нужно сделать:

прорыть вокруг кустов канавки для стока - так не будет застаиваться вода после весенних осадков;

начинать открывать лучше днем в пасмурную безветренную погоду на непродолжительное время и лишь с одной стороны - для проветривания;

после снова притенить от солнечных лучей (они могут дать ожоги коры) или холода, можно накрыть слоем дышащего материала по типу спанбонда, такую процедуру нужно повторять 4-6 дней или до тех пор, пока тепло не будет стабильным.

Между кустами нужно порыхлить землю, а также можно подкормить розу слабым раствором коровяка.

Важно: если вы сняли укрытие, а грядет похолодание - снова накройте кусты спанбондом или лутрасилом.

Ранее мы рассказывали, когда сажать розы весной и как это делать.

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