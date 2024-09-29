Как изменить цвет орхидеи с помощью кубика льда: эксперты назвали об удивительном свойстве

Орхидеи — любимцы среди любителей комнатных растений благодаря своей долговечности. Недавно мы делились советами опытного садовода о том, как разбудить орхидею, а сейчас стало известно о хитром трюке, с помощью которого можно будет не выбрасывать орхидеи, когда их цветки увядают.

Эти растение можно снова заставить цвести, пишет Express, со ссылкой на группу Gardening UK в Facebook. Там одна из участниц раскрыла секрет возрождения орхидеи, которая, казалось, уже утратила свой вид, и добилась внезапного обилия цветков разных цветов.

"Моя мама подарила мне эту орхидею. На ней был один синий цветок, который вскоре опал, и я подумала, что это конец", - заявила женщина.

Видео дня

Однако одна еженедельная процедура изменила все, по ее словам:

"Я кладу кубик льда на дно горшка раз в неделю, и получилось просто фантастически — появились новые цветки разных цветов. Она цветет как сумасшедшая"

Техника полива орхидей с помощью кубиков льда популярна среди некоторых опытных садоводов, так как она идеально подходит для растений, которые склонны к проблемам из-за избыточного полива. Медленное таяние льда обеспечивает растению необходимое количество влаги, не перенасыщая его, говорится в материале.

Группа экспертов по орхидеям Just Add Ice рекомендует этот метод, советуя: "Продолжайте "поливать" свою орхидею тремя кубиками льда раз в неделю. Если у вас маленькая орхидея, используйте два кубика, а для мини-орхидеи — один".

Однако некоторые любители растений опасаются, что холодные кубики льда могут повредить клетки растения, заморозить корни и листву. Но эксперты Love Orchids развеяли эти страхи, ссылаясь на исследования, проведенные Университетом штата Огайо и Университетом Джорджии, которые анализировали здоровье орхидей на протяжении нескольких месяцев и пришли к выводу, что орхидеи, которые поливали льдом, ничем не отличались по продолжительности цветения от тех, которые поливали водой комнатной температуры.

Другие новости о цветах

Ранее УНИАН сообщал, что 10 цветов, которые можно посадить в октябре, помимо роз и нарциссов. Они начнут цвести уже следующей весной и вырастут крепкими и здоровыми.

Кроме того, мы рассказывали про подкормку для комнатных цветов из сахара и дрожжей. Этот способ подарит вашей почве множество полезных веществ из-за богатого минерального состава ингредиентов.

Вас также могут заинтересовать новости: