Какие удобрения любит капуста и когда ее нужно подкормить, чтобы кочаны порадовали глаз.

Вырастить большую капусту - задача непростая. Одно дело, когда огород у озера или реки: капуста там чувствует себя прекрасно и за ней даже особый уход не нужен. И совсем другое, если к воде далеко - чтобы вырастить хороший урожай, капусту нужно поливать и удобрять. Рассказываем, когда и чем подкармливать капусту в открытом грунте и какие удобрения использовать.

Ранее мы рассказывали, как сажать капусту семенами в открытый грунт - инструкция от опытных огородников.

Какие удобрения любит капуста

Капусту можно подкармливать как органическими, так и минеральными удобрениями. На этапе наращивания листьев ей нужен азот, а когда формируется кочан - фосфор и калий. После высадки в грунт раннюю капусту подкармливают дважды, а среднеспелую и позднюю - 3-4 раза.

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Лучше всего подкармливать капусту в пасмурную погоду или же вечером после полива.

Чем подкармливать капусту в открытом грунте - первая подкормка

Перед высадкой рассады капусты в грунт можно внести удобрения в лунки. Для этого берут большую горсть перегноя или компоста и два спичечных коробка древесной золы и смешивают с почвой непосредственно в лунке перед высадкой.

Если вы уже посадили рассаду, не удобряя лунки - ничего страшного. Через 15-20 дней после высадки просто сделайте первую подкормку саженцев.

Как уже говорили ранее, на этом этапе роста капусте нужен азот. Можно использовать такие варианты подкормок:

30 г мочевины (карбамида) разведите в 10 л воды и полейте капусту;

60 г суперфосфата + 200 г золы на 10 л воды;

20 г аммиачной селитры на 10 л воды.

Если не хотите использовать минеральные удобрения, то можно взять 0,5 л жидкого коровяка и тоже развести в 10 л воды, а затем полить капусту.

Чем подкормить капусту для завязывания кочанов - вторая подкормка

Вторую подкормку делают через 15 дней после первой. Для этого можно использовать такие подкормки:

2 ст. л. нитрофоски разведите в 10 л воды;

настой птичьего помета на воде в пропорции 1:15;

зольный настой: 1 стакан золы залейте 1 л воды и настаивайте 3-4 дня, затем процедите, добавьте 0,5 кг куриного помета или компоста и 10 л воды.

Можно опять-таки сделать вторую подкормку настоем коровяка в соотношении 1:10.

Подкормка капусты среднеспелых и поздних сортов - третья и четвертая подкормки

Третью и четвертую подкормку, как уже говорили, делают для средних и поздних сортов капусты - через 10 дней после второй подкормки.

Для третьей подкормки нужен фосфор - благодаря ему у капусты сформируется большой и плотный кочан. Для этого берут настой коровяка на воде (в соотношении 1:10) + 1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. любого калийного удобрения.

Для четвертой подкормки можно использовать зольный раствор: 1 стакан золы залейте 1 л воды и настаивайте 3-4 дня, а после разведите 0,5 литра настоя на каждые 10 л воды.

Кстати, зола для капусты считается одной из лучших подкормок, а еще она помогает бороться с вредителями. Для этого нужно раз в неделю опудривать капустные листья золой - лучше это делать после полива, дождя или утром.

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