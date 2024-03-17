Узнайте, как сажать капусту на рассаду дома, чтобы потом пересадить в грунт крепкие саженцы.

Если вы никогда не выращивали рассаду капусты, то обязательно попробуйте - этот метод позволяет быстро получить крепкие саженцы, а потом пересадить их в открытый грунт. Это означает, что шикарный урожай капусты вы получите значительно раньше тех людей, которые сеют эту культуру сразу на грядку.

Когда сеять капусту на рассаду в 2024 году - лунный календарь

Важно понимать, что сроки высаживания капусты в открытый грунт зависят не только от погодных условий, но и от сорта самого овоща. Это означает, что и рассаду можно выращивать в разное время - например, точно известно, когда сеять раннюю капусту на рассаду - весь февраль и март. А вот когда сеять позднюю капусту на рассаду - во второй половине апреля.

Лунный календарь подсказывает, какие даты будут наиболее удачными весной 2024 года:

Видео дня

В марте - 18, 19 число.

В апреле - 10, 11, 14 число.

Как мы уже сказали, то, когда сажать капусту на рассаду, зависит от ее сорта - ведь в открытый грунт ее тоже придется перемещать в разное время (в зависимости от срока созревания). Ранние сорта растут 50-60 дней, среднеспелые - 35-45 дней, а позднеспелые - 30-40 дней.

Как сеять капусту на рассаду - инструкция

Запомните, как посадить капусту на рассаду, чтобы потом вы могли пересадить культуру в почву без проблем. Правильная технология гарантирует здоровье саженцам, а вам - отсутствие каких-либо проблем с растениями.

Для начала вам необходимо подготовить субстрат - приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. Можно смешать в равных частях торф, дерновую землю и компост или сделать смесь из дерновой земли и торфа в пропорции 1:1 с добавлением двух ложек пепла. Желательно всегда добавлять минеральные удобрения для более качественного роста рассады - хватит одной столовой ложки на 1 кг земли.

Дальше инструкция следующая:

взять любую емкость (можно пластиковую) с мелкими отверстиями внизу;

в грунте сделать борозды глубиной до 1 см на расстоянии 3 см друг от друга;

посеять семена, слегка присыпать грунтом и уплотнить руками;

попшикать почву водой из пульверизатора, накрыть пленкой;

поставить рассаду в теплое место, где температура воздуха находится в пределах 25 градусов.

Если вы запомните, как правильно сеять семена капусты на рассаду и строго выполните инструкцию, то первые ростки увидите уже через неделю. Как только они появятся, нужно снять пленку и убрать рассаду в другое место с более низкой температурой - около 15 градусов. Поливать капусту нужно по мере высыхания почвы - не допускать перелива, но и создавать засуху в стаканчиках. Так как рассада капусты нуждается в проветривании, после полива ее можно выставлять на балкон, если на улице не холодно.

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