Узнайте, как сажать огурцы на рассаду и когда лучше это делать, чтобы соблюсти сроки.

Опытные огородники сеют огурцы на рассаду, чтобы получить шикарный урожай в максимально краткие сроки. Культуру можно высаживать и в открытый грунт, но благодаря рассадному методу вы увидите результат гораздо раньше.

Когда сажать огурцы на рассаду 2024 в Украине - точные сроки

Каждый желающий вырастить эту культуру у себя на участке должен знать, до какого числа можно сажать огурцы, чтобы не пропустить "тот самый" период. В зависимости от погодных условий и региона сроки отличаются, но есть устоявшиеся правила, когда сажать огурцы на рассаду для открытого грунта (20-30 марта) и когда сажать огурцы на рассаду для теплицы (10-20 апреля).

Лунный календарь подскажет, когда сажать огурцы на рассаду этой весной:

Видео дня

март - 18, 19 число;

апрель - 10, 11, 14 число;

май - 11, 12, 13, 21, 22 число.

Категорически запрещено высаживать огурцы в дни полной и новой луны. В марте полнолуние будет 25 числа, в апреле новолуние - 8 числа, полнолуние - 24, в мае новолуние - 8 числа, полнолуние - 23. Все действия, связанные с растениями, лучше проводить на растущую луну.

Как сажать огурцы на рассаду - инструкция

Когда и как сажать огурцы на рассаду - важный момент, потому что в открытый грунт саженцы можно перемещать, спустя 15-20 дней после посева семян на рассаду. Самый оптимальный вариант для многих огородников - высадить огурцы на рассаду в стаканчиках. Делается это просто:

развести марганцовку с водой в стакане до появления устойчивого розового цвета;

опустить семена, подождать полчаса;

промыть теплой проточной водой;

разложить на блюдце мокрую салфетку или марлю;

равномерно разложить по ней семена;

поставить блюдце в теплое место (можно на батарею).

Сразу учтите несколько важных моментов. Во-первых - семена не должны плавать в воде, находясь на блюдце (лучше постоянно увлажнять их из пульверизатора и не допустить пересыхания). Во-вторых, чем выше будет температура - тем быстрее прорастут семена (при 30 градусах, к примеру, вы увидите ростки уже через 1-2 дня).

Идеальная почва для рассады огурцов - смесь торфа, дерновой земли, опилок и перегноя (в равных частях). Можно приготовить такую субстанцию самостоятельно или купить в магазине.

Огурцы на рассаду в стаканчиках - это вариант не только для новичков, но и для опытных садоводов, ведь он совершенно незатруднительный. Вам нужно взять стаканчики, насыпать в них субстрат, увлажнить его. Посеять семена и присыпать грунтом в слой 3 мм. Попшикать водой из пульверизатора, поставить стаканчики в теплое место, где температура воздуха находится в пределах 25-28 градусов. Накрыть пленкой или крышкой, чтобы создать парниковый эффект. Когда ростки появятся, пленку можно убрать.

Если вы будете правильно соблюдать технологию, то увидите сами, сколько по времени всходят семена огурцов - уже через 5-7 дней появятся первые листочки. Поливать рассаду в такой стадии необходимо по мере высыхания почвы (если вы зальете огурцы, то корни загниют, а само растение погибнет).

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