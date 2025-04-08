Если совершить ошибку, то хорошего урожая можно не ждать.

Вовремя посаженный картофель порадует вас хорошим и ранним урожаем. Погода и температура грунта важны, однако также есть благоприятные даты, когда сажать картошку по лунному календарю.

Когда сажать картошку в 2025 году

Согласно лунному календарю, сажать лучше всего в эти дни:

14 и 15 апреля;

19 и 20 апреля;

23 и 24 апреля;

28 апреля.

У многих могут возникнуть проблемы с определением даты, поскольку в этом году Пасха припадает на 20 апреля, а перед ней - Страстная неделя со своими ограничениями.

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Хотя лунный календарь может быть полезным, главным ориентиром все равно должна оставаться погода.

Очень важно, чтоб перед посадкой земля хорошо прогрелась и даже на глубине около 15 сантиметров температура достигала 10 градусов. Если сажать в холодный грунт, то прорастание клубней замедлится и это негативно повлияет на урожай.

В Украине же в последнюю неделю ударили заморозки и местами даже выпал снег. Ближайшее потепление ожидается только после 15 апреля, когда уже начнется Страстная неделя. Поэтому стоит дождаться, когда пройдет Пасха.

Выбирая даты, когда сажать картошку, важно помнить и о своем местоположении:

на юге - в середине и конце апреля;

центральных регионах - в конце апреля и в начале мая;

северных и горных районах - в середине мая.

Теперь перейдем к тому, на что нужно обратить внимание при посадке этого корнеплода.

Как правильно сажать картошку

Лучше всего выбирать под посадку место, на котором ранее росла фасоль или капуста. А вот после перца, баклажанов и помидор стоит быть осторожнее - ваши клубни могут подхватить болезни.

Есть важные нюансы касательно того, как сажать картошку. Почва должна быть заранее вспахана на глубину до 20 сантиметров.

Перед посадкой есть смысл удобрить грунт органической подкормкой, чтоб повысить урожайность. Расстояние между ямками, в которые будете класть клубни, должно составлять около 35 сантиметров. Это даст достаточно места для роста картофеля.

Ранее УНИАН рассказывал, что положить в лунку при посадке редиса.

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