Важно учитывать, что может испортить урожай.

Редиска легко выращивается и первой порадует вас урожаем на огороде, если ее правильно посадить и обеспечить уходом.

Опытные садоводы, чтобы получить крупную, сочную и хрустящую редиску с плотной мякотью, обязательно удобряют эти корнеплоды еще на стадии посадки.

Как правильно сажать редиску

Чтобы посадить редиску, формируем неглубокие ряды, глубиной в несколько сантиметров. Не забывайте отступать между рядами сантиметров на 15, чтоб плоды не мешали друг другу.

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Обильно поливаем почву и, когда вода впитается, сеем семена. Важно учитывать, что не любит редис при посадке:

высокую температуру (более 20 градусов);

слишком сухой или влажный грунт;

много света;

глубокое расположение семян.

Самое неудачное удобрение для редиса при посадке - свежий навоз. Большое количество азота в его составе приведет к корнеплодам с пустотами внутри. Мякоть станет волокнистой и утратит свою сочность.

Что нужно добавить в лунку при посадке редиса

Удобрение редиса при посадке - это очень ответственный момент. Важно подобрать подкормку, которая будет богата фосфором, азотом и калием. Ее не обязательно покупать - опытные огородники знают, как удобрять домашними средствами.

Например, эффективно себя показывают самые обычные сухие дрожжи. Возьмите 100 граммов и разведите их в десяти литрах воды. Хорошо перемешайте и затем оставьте раствор настаиваться в течение ночи. Утром можно спокойно удобрять свою редиску, выливая жидкость между грядками.

Ранее УНИАН рассказывал, что положить в лунку при посадке лука.

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