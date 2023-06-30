Рассказываем, чем полезно молоко для растений и что можно подкормить молоком с йодом, а где оно может навредить.

Молоко - прекрасное удобрение для огорода и сада. Из него получаются отличные подкормки, а также оно помогает бороться с вредными насекомыми и разными напастями. Использовать можно свежее и кислое молоко, или сыворотку. Давайте разберемся, как применять молочные продукты, как удобрение и против вредителей, и где оно не нужно.

Для чего поливать растения молоком

Молоко можно использовать в таких случаях:

как подкормку - грядки поливают сырым молоком;

для борьбы с вредителями - молоко создает барьер для насекомых, так как они не переваривают лактозу;

от болезней - опрыскивания молоком не любят вредоносные микроорганизмы.

Также молоко часто используют, как проводник - добавляют вместе с другими подкормками, чтобы те лучше усваивались.

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Как применять молоко в огороде и саду

Им можно поливать и опрыскивать растения. Важно помнить, что чистое молоко применять нельзя - его следует разбавить водой. Также вместо свежего используют кислое или сыворотку, а для усиления эффекта готовят удобрение с молоком и йодом.

Полив растений

Популярно удобрение молоком огурцов и помидоров. Питательные вещества быстрее усваиваются через корни, поэтому делают корневую подкормку.

Молоко разводят водой (1:5) и заливают в канавки, заранее выкопанные вокруг растений.

Можно добавить йод: в 10 л молока с водой (1:5) развести 10 капель йода. Йод добавляют для дезинфекции, также он помогает избавиться от заболеваний, которые уже есть.

Опрыскивание растений

Свежее, кислое молоко и сыворотку также используют в качестве подкормки по листьям. Кроме того, они помогают бороться с мучнистой росой, тлей, листоверткой и фитофторозом.

Кислое молоко для огурцов разводят с водой (1:3), можно заменить молоко сывороткой.

Против мучнистой росы берут 10 л воды, 1 л молока, 30 капель йода и 20 г хозяйственного мыла (тертого). Этот же раствор можно применять и для профилактики - когда на растениях уже появились первые листочки.

Важно: опрыскивать растения нужно или вечером, или когда пасмурно, иначе на листьях могут появиться ожоги от солнца.

Также помогает сыворотка или кислое молоко от тли. Для этого 3 л сыворотки разводят в 7 л воды и добавляют 2 ст. л. жидкого мыла. Этим раствором нужно обильно опрыскать пораженные растения.

Важно: использовать нужно сырое молоко, кипяченое и пастеризованное - неэффективны.

Какие растения любят молоко

Большинству растений подходят молочные подкормки, но есть и такие, которым они противопоказаны.

Молоком можно удобрять и лечить:

огурцы - полив;

помидоры - полив и опрыскивание от фитофтороза;

корнеплоды - полив;

лук - полив и опрыскивание;

деревья плодовые - полив и опрыскивания.

Нельзя использовать молоко для:

перца;

баклажанов.

Они либо будут давать мелкие плоды, или же такая подкормка и вовсе погубит их.

Можно ли выливать молоко в цветы

Молоко используют, как удобрение для цветов и комнатных растений. Например, молочную подкормку любят розы и пионы.

Для комнатных растений 1 ч. л. молока разводят в 1 л отстоявшейся воды и этим раствором поливают их. Перед этим вазоны следует полить обычной водой.

Главный совет: молоко, как удобрение, следует использовать с умом - лучше меньше, чем больше, так как оно может закислить почву и навредить растениям.

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