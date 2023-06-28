В этой статье вы узнаете, можно ли класть ботву от помидор в компостную яму и что с ней делают опытные огородники.

Все огородники, выращивающие помидоры, рано или поздно сталкиваются с проблемой. После пасынкования и прореживания кустов нужно решать, куда девать томатную ботву - что с ней делать и как извлечь всю пользу - читайте ниже.

Не думайте, что помидорную ботву можно только выбросить. На самом деле существует немало вариантов использования листьев томатов.

Что можно сделать из ботвы помидор - основные варианты

Если у вас осталось много листьев и стеблей томатов, вы можете их просто выбросить. Но вы должны понимать, что это отбирает у вас шанс получить отличное удобрение. Это касается только здоровых кустов. Если же ботва поражена вредителями или болезнями - выход только один. Такие листья нужно выбросить, но не в компостную кучу.

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Также вы можете сжечь ботву. А уже из золы получите неплохое удобрение, которым стоит посыпать землю в начале и конца сезона. Просто подмешивайте золу в почву, так вы напитаете ее полезными элементами.

Можно ли оставлять ботву на грядке

Известно, что ботва помидор не пригодна для корма, ее нельзя давать скоту, ведь в ней много опасных веществ. Помимо этого, если вы решите оставлять ботву на грядках, чтобы защитить растения от пересыхания, учитывайте опасные риски. Во многих местностях летом растения поражает фитофтора. А ботва томатов - лучшая "приманка" для этой напасти.

Если кусты и листья здоровы, вы можете оставить их на грядках в конце сезона. За осень и зиму все это перегниет, а весной вы сможете перекопать землю, насытив ее неплохим удобрением.

Можно ли класть в компост ботву помидоров

Отличный вариант использования ботвы - компостирование. Будьте готовы к тому, что процесс будет довольно долгим. Измельчите ботву со здоровых кустов, а затем отправляйте ее компост, присыпая землей. Можно ли класть в компост ботву помидоров, не измельчая ее? Конечно, но тогда процесс компостирования затянется еще сильнее. К слову, ранее УНИАН составил лунный посевной календарь на июль-2023, благодаря которому вы сможете узнать, что могли забыть посадить и удобрить.

В любом случае не забудьте полить будущее удобрение слабым раствором медного купороса. Это убьет все болезни, профилактика крайне важна. Даже если вам кажется, что на ботве нет фитофтороза, он мог уже заразить кусты.

Томатная ботва против муравьев

Вы удивитесь, но ботва помидор подходит для борьбы с муравьями. Эти насекомые считаются полезными "соседями" на грядах, однако порой их бывает слишком много. В такой ситуации могут пострадать деревья и плоды.

Чтобы защитить деревья от муравьев, просто разложите ботву вокруг них. Муравьи быстро исчезнут, так как им не нравится запах томатных листьев.

Помидорная ботва от тли, плодожорки и другой "нечисти"

Тля - назойливый и очень опасный вредитель, способный уничтожать урожай. Чтобы спасти деревья и кусты от тли, приготовьте средство на основе помидорной ботвы. Для этого вам понадобятся:

помидорная ботва;

вода;

хозяйственное мыло.

Начнем приготовления. Вам нужно получить густую проваренную кашицу - для чего замачивают помидорную ботву в обычной воде и кипят все это несколько часов. После этого прокипяченные листья нужно оставить на один день, а затем процедить весь этот раствор. Жмых можно выбрасывать, а на каждые два литра полученной томатной жидкости добавляйте по 10 литров обычной воды. Затем в раствор нужно добавить немного натертого хозяйственного мыла, это поможет чудо-средству лучше прилипнуть к листам деревьев и кустов.

Помидорная ботва от тли на огурцах, грушах, яблоках и других растениях вас удивит. Вредители больше не будут досаждать вашему саду и огороду. Просто обработайте раствором из ботвы и мыла все, что поразила тля или плодожорка.

Не забудьте обработать им смородину и крыжовник. А сваренная помидорная ботва под малину спасет ягоды еще и от назойливых "жуков-вонючек".

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