Рассказываем, какими народными средствами можно очистить участок от зарослей травы.

Сорняки на участке - боль многих дачников и владельцев частных домов. Они не только портят внешний вид самого двора, но и вредят всходу растений - при таком "соседстве" хорошего урожая не получить. УНИАН расскажет, как быстро избавиться от сорняков на участке, не прибегая к использованию химикатов.

Как в домашних условиях избавиться от сорняков

Для начала, нужно принять тот факт, что не существует способа, как избавиться от сорняков на участке навсегда за один раз. Борьба с ними, как и выращивание урожая, требует регулярных усилий. Вам пригодятся эти простые советы:

начинайте борьбу с сорняками, как только они начнут показываться на участке - так они не успеють пустить глубокие корни;

пропалывайте грядки не тяпкой, а руками, чтобы не обрубить корни и ненароком не оставить их в земле;

перекапывайте участок не лопатой, а садовыми вилами - так вы не повредите корни и сможете удалить их целиком;

Кроме того, советуем вам регулярно косить траву на участке. Если это делать, корень растения будет истончаться от постоянной нехватки солнечного света, что позволит вам легче удалить его при прополке.

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Борьба с сорняками бабушкиным методом на участке

Опытные дачники и огородники советуют обрабатывать грядки и клумбы мульчей. Разложите скошенную траву, сено, опилки или солому на всех свободных от растений участках почвы. Укладывать мульчу нужно довольно плотно - слоем в 5-10 сантиметров. Если заметите, что мульча сгнила или разложилась, смело добавляйте еще и помните: регулярность - залог успеха.

Как избавиться от сорняков народными средствами

В современном мире есть масса препаратов для обработки почвы и растений. Однако химикаты - не самый лучший вариант в борьбе с сорняками, особенно когда речь идет о домашних овощах, ведь часто их едят прямо с грядки. Чем можно обработать траву чтобы она не росла?

Один из признанных дачниками методов борьбы с сорняками - обработка раствором уксуса. Смешайте 6% раствор уксуса с водой в пропорции 1:1 и добавьте 2 столовых ложки пищевой соли. Этот метод идеально подходит для борьбы с однолетними сортами бурьяна - выжигает сорняк до корней. Достаточно всего одной обработки. Если вы имеете дело с многолетними сортами сорняков, обработку можно повторить несколько раз. Однако будьте внимательны, уксус может навредить урожаю, поэтому опрыскивание нужно проводить на пустых грядках. Также не рекомендуем этот метод тем, кто пытается удалить сорняки между плиткой - покрытие может быть повреждено.

На помощь дачникам может прийти и пищевая сода - это идеальный вариант для борьбы с сорняками на дорожках. Рассказываем, как избавиться от сорняков с помощью соды. Посыпьте плитку и сметите соду в щели на дорожке. Рекомендуем повторять эту процедуру раз в 1-1,5 месяца.

Не менее безопасный метод для избавления от сорняков на дорожках - обработка кипятком. С небольшой высоты заливайте кипятком сорняки. Это размягчит почву, что позволит легко удалить сорняк вместе с корнем. Советуем прибегать к этому способу в теплую погоду, чтобы на плитке не образовались трещины.

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