Бывалые огородники часто применяют йод для рассады перца, помидоров и огурцов.

Йод как удобрение для рассады используют многие. Он помогает сеянцам быстро взойти, а также ускоряет их рост. Кроме этого, раствор с йодом противостоит ряду заболеваний.

Как использовать йод для полива рассады и опрыскивания

Как уже говорили, полив рассады раствором с йодом помогает ей быстрее взойти, а также делает более устойчивой к болезням и другим неблагоприятным факторам.

Как развести йод для полива рассады: 1 каплю йода разбавить в трех литрах воды.

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Этим рабочим раствором рассаду поливают под корень, причем достаточно будет одного раза.

Йод для полива рассады используют для перца, помидоров, огурцов, а также капусты и баклажанов.

Можно также делать опрыскивания листьев рассады. Например, часто используют молоко и йод для рассады томатов. Нужно взять:

4 л воды;

1 л молока;

15 капель йода.

Все это развести и опрыскать растения - защитная пленка, что образуется на листиках, уберегает от развития ряда заболеваний.

Молоко желательно брать не пастеризованное, домашнее, так как в нем сохраняется естественная микрофлора. Распылять раствор лучше всего через мелкодисперсный опрыскиватель - он образует "туман", из которого растения лучше усваивают элемент.

Ранее мы рассказывали, когда сажать перец на рассаду в феврале 2025.

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