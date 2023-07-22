Рассказываем, когда поспевает зелёный крыжовник и в какие сроки нужно его срывать.

Если соблюдать правила по выращиванию этой ягоды и уходу за ней, то собрать хороший урожай получится несколько раз за сезон. Но есть нюанс - важно знать, когда созревает крыжовник в Украине и в какие даты можно его срывать.

В каком месяце созревает крыжовник - точные сроки

Как правило, уже в конце июня во многих регионах нашей страны ягоды крыжовника готовы к сбору, это если дело касается раннеспелых сортов. Среднеспелые можно собирать в июле, а позднеспелые - в августе.

Вне зависимости от того, когда созревает зеленый крыжовник или любой другой конкретно на вашей грядке, нужно учитывать фазы луны, чтобы ненароком не сорвать ягоды в неблагоприятные даты, иначе собранные дары природы начнут портиться и гнить.

Видео дня

Астрологи посчитали и выяснили, что удачные даты в июле - это 4-16 число, а в августе - 2-15. Неблагоприятные дни, в которые лучше обходить кусты стороной, в июле уже прошли - 3,16,17 и 18 число, а в августе 1, 15, 16, 17, 31.

Полезный совет: если вы видите, что урожай собрать просто необходимо, но по лунному календарю день неудачный, эти данные можно проигнорировать, чтобы не потерять ценные ягоды.

Какого цвета должен быть спелый крыжовник и можно ли срывать зеленый

Если вы не знаете, как определить, спелый крыжовник или нет, ориентируйтесь на следующие характеристики:

ягоды достигли размера и степени зрелости, согласно сорту;

легко отделяются от плодоножки;

при надавливании и деформации слышно хруст;

кожица крыжовника жесткая и упругая;

присутствует легкая кислинка во вкусе.

Если вы вдруг сорвали зеленые плоды, то употреблять их в пищу нельзя - можно использовать для консервации или хранить в морозилке для ваших личных кулинарных экспериментов.

Как собирать крыжовник, чтобы не уколоться - бабушкин метод

Как правило, для сбора ягод в промышленных масштабах используются специальные машины, но дачники, которые выращивают культуру для себя, срывают урожай руками. Часто крыжовник колется и становится причиной порезов на пальцах, чтобы этого не произошло, используйте вилку или щипцы.

Зажмите в выбранном приспособлении побег, наклоните его вниз, а свободной рукой сорвите ягоду. В качестве альтернативы можно купить прибор, который во время работы создает вибрацию куста, из-за чего с него на землю осыпаются ягоды. Минус только один - вместе с крыжовником падают листья и мусор, потом придется потратить время на перебор урожая.

Вас также могут заинтересовать новости: