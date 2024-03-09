Весной винограду требуется особый уход - мы расскажем, что стоит сделать в саду.

Виноград - довольно прихотливая культура. В марте после пробуждения растения от зимней спячки его стоит обрезать и обработать от вредителей. Растение обязательно отблагодарит за такую заботу богатым урожаем с крупными гроздьями. Мы расскажем, что сделать с виноградом весной, чтобы лакомиться вкусными ягодами летом.

Как раскрыть виноград весной

Уход за виноградом весной предусматривает снятие укрытия с молодых саженцев. Делать это нужно постепенно. Если снять пленку слишком быстро, то виноград не сможет адаптироваться к резкому перепаду температур.

Чтобы не навредить растению, снимайте укрытие постепенно. Сначала в первой половине марта приподнимите укрытие снизу, чтобы открыть доступ для воздуха. Так виноград начнет постепенно привыкать к уличной температуре. Затем когда температура воздуха не будет опускаться ниже +10°, снимите плёнку полностью.

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Как обрезать виноград весной

Весной после окончания заморозков проводится санитарная обрезка винограда. Она нужна для удаления сухих и больных лоз, лишних бесплодных побегов, формирования правильной кроны. Грамотная обрезка повышает урожайность винограда - крупные листья не будут затенять ягоды.

Когда обрезать виноград весной - зависит от температуры воздуха. Если она не опускается ниже +5° по ночам, то можно приступать к процедуре. Затягивать до апреля не стоит - в стеблях начнется сокодвижение, из-за чего раны будут хуже заживать.

Срез проводится хорошо наточенным секатором. Тогда повреждения будут минимальные.

Схема того, как правильно обрезать виноград весной, зависит от возраста куста. В первые три года на растении обрезают почти все ветки. Оставляют лишь 2-3 самых крепких побега, которые обрезают до 2 здоровых почек.

В четвертый и все последующие года у куста весной удаляют больные, высохшие, поврежденные и слабые ветки. Оставляют самые здоровые и крепкие лозы толщиной не менее 5 мм. Длинные побеги рекомендуется подвязать в горизонтальном положении.

Чем обработать виноград весной

Весной виноград стоит опрыскать от болезней и вредителей, которые зимуют на лозах.

В начале марта сразу после снятия укрытия лозы обрабатывают раствором железного купороса (400 г на 5 л воды). Затем в конце марта или начале апреля, когда появятся первые зеленые листочки, виноград рекомендуется опрыскать универсальными инсектицидами. Обработка химическими средствами проводится только до цветения винограда.

Вот ещё несколько препаратов, чем опрыскать виноград весной от тли, паутинного и листового клеща:

перметрин;

бордосская жидкость 1%;

коллоидная сера 75%;

мыльный раствор - 1 брусок хозяйственного мыла на 10 л воды;

нитрафен.

Такие обработки обеспечат участку длительную защиту от распространенных болезней.

Как поливать виноград весной

Взрослый виноград весной до набухания почек поливают 10 ведрами воды. Молодым кустам хватит 2-4 ведер. Второй раз виноград поливают в начале мая. Переливать растение не стоит, иначе завязи осыпятся.

Ранее мы также рассказывали, чем подкормить виноград весной для повышения урожайности и защиты от заболеваний.

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