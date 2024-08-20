Рассказываем, что такое сидераты, для чего их сеют на грядках и что с ними делать потом.

После того, как картошку на огороде выбрали, грядки остаются пустовать. Некоторые огородники с осени вносят на них навоз и перепахивают, чтобы подготовить чернозем к весенней посадке. Но есть другой способ: можно засеять участок сидератами. Что это такое и что они дают, какие и когда сеять сидераты - рассказываем в материале.

Что посеять после уборки картофеля

Сначала разберемся, что такое сидераты. Сидераты – это растения, которые выращивают с тем, чтобы потом заделать их в почву и таким образом улучшить ее структуру, обогатить азотом и угнести рост сорняков. Называются сидераты от латинского sīdere - то есть, "оседать", "оставаться лежать".

К сидератам относятся:

Видео дня

горчица;

фацелия;

люцерна;

клевер;

бобовые;

люпин;

донник;

вика;

редька масличная;

рапс;

ячмень;

рожь;

овес.

То есть, все, что быстро сможет нарастить зеленую массу после посадки. Для картофеля подходят любые сидераты, кроме пасленовых.

Когда сеять сидераты - осенью, летом или весной

Здесь все зависит от того, когда вы собрали урожай. То есть, выбрали картошку, прошел дождь - и можно сеять, не дожидаясь сентября. Сидератами можно засевать весь огород, а не только грядки после картофеля.

Накануне заморозков огород перепахивают и заделывают всходы сидератов в почву, до того, как они начинают цвести - таким образом они за зиму перегнивают, восстанавливают плодородный состав и избавляют от целого ряда проблем.

Можно перепахивать огород и весной, тогда и сидераты можно высевать позже, но осенняя пахота позволяет лучше обогатить почву, поэтому с их посевом лучше не затягивать.

Разные сидераты работают по-разному:

горох, люцерна, донник, люпин - насыщают почву азотом, донник также помогает бороться с проволочником;

кормовые бобы - понижают кислотность почвы;

редька масличная - борется с нематодой и сорняками;

рожь - помогает насытить калием и фосфором и также борется с проволочником;

ячмень - повышает влажность очень сухой почвы;

овес - облегчает почву.

Все злаковые накапливают органические вещества, разрыхляют почву и защищают от болезней. Зачем сеять горчицу на огороде? Она особенно хороша после картофеля - обогащает почву азотом, фосфором и калием и способствует увеличению урожайности.

Можно посеять не монокультуру, а, к примеру, смесь бобовых и злаковых.

Ранее мы рассказывали, когда копать картошку в 2024 году - лучшие даты.

Вас также могут заинтересовать новости: