После того, как картошку на огороде выбрали, грядки остаются пустовать. Некоторые огородники с осени вносят на них навоз и перепахивают, чтобы подготовить чернозем к весенней посадке. Но есть другой способ: можно засеять участок сидератами. Что это такое и что они дают, какие и когда сеять сидераты - рассказываем в материале.
Что посеять после уборки картофеля
Сначала разберемся, что такое сидераты. Сидераты – это растения, которые выращивают с тем, чтобы потом заделать их в почву и таким образом улучшить ее структуру, обогатить азотом и угнести рост сорняков. Называются сидераты от латинского sīdere - то есть, "оседать", "оставаться лежать".
К сидератам относятся:
- горчица;
- фацелия;
- люцерна;
- клевер;
- бобовые;
- люпин;
- донник;
- вика;
- редька масличная;
- рапс;
- ячмень;
- рожь;
- овес.
То есть, все, что быстро сможет нарастить зеленую массу после посадки. Для картофеля подходят любые сидераты, кроме пасленовых.
Когда сеять сидераты - осенью, летом или весной
Здесь все зависит от того, когда вы собрали урожай. То есть, выбрали картошку, прошел дождь - и можно сеять, не дожидаясь сентября. Сидератами можно засевать весь огород, а не только грядки после картофеля.
Накануне заморозков огород перепахивают и заделывают всходы сидератов в почву, до того, как они начинают цвести - таким образом они за зиму перегнивают, восстанавливают плодородный состав и избавляют от целого ряда проблем.
Можно перепахивать огород и весной, тогда и сидераты можно высевать позже, но осенняя пахота позволяет лучше обогатить почву, поэтому с их посевом лучше не затягивать.
Разные сидераты работают по-разному:
- горох, люцерна, донник, люпин - насыщают почву азотом, донник также помогает бороться с проволочником;
- кормовые бобы - понижают кислотность почвы;
- редька масличная - борется с нематодой и сорняками;
- рожь - помогает насытить калием и фосфором и также борется с проволочником;
- ячмень - повышает влажность очень сухой почвы;
- овес - облегчает почву.
Все злаковые накапливают органические вещества, разрыхляют почву и защищают от болезней. Зачем сеять горчицу на огороде? Она особенно хороша после картофеля - обогащает почву азотом, фосфором и калием и способствует увеличению урожайности.
Можно посеять не монокультуру, а, к примеру, смесь бобовых и злаковых.
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