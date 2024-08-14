Рассказываем, когда копать картошку в Украине и как это делать.

Выкапывание картофеля - волнительный момент для каждого огородника, ведь каждому хочется, чтобы его труд оказался не напрасным. От того, как и когда вы проделаете эту процедуру, зависит количество и качество урожая. УНИАН выяснил, когда лучше копать картошку в 2024 году.

Когда копать картошку по лунному календарю

Опытные садоводы считают, что время выкапывания корнеплода напрямую зависит от того, какой сорт вы посадили, как обстоят дела с погодой и в каком регионе страны находится огород. Среднеспелые убирают в конце августа-начале сентября.

Для того чтобы не прогадать, рекомендуем ориентироваться не только на огородные признаки, но и на лунный календарь. Запомните, когда копать картошку в августе - для этого лучше всего подходит период с 14 по 20 число, 25, 29 и 30 августа.

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Что касается того, когда копать картошку в сентябре, то в первом месяце осени благоприятных дат гораздо больше - 1-2 число, период с 6 по 11 сентября, с 15 по 21 сентября, с 23 по 26 сентября, а также 29 и 30 число.

Как понять, что пора выкапывать картошку - признаки

После того как вы разобрались, когда лучше копать картошку в этом году, важно узнать, по каким признакам можно определить, что корнеплод готов появиться на свет, и как правильно его достать из земных недр.

Во-первых, обратите внимание на ботву - при созревании картофеля она приобретает желтый оттенок и начинает понемногу увядать. Огородники говорят, что это наиболее явный признак необходимости уборки. Во-вторых, клубень легко можно отделить от самой ботвы, а кожура у него толстая и без признаков шелушения. И третий, дополнительный, признак - размер клубней абсолютно соответствует необходимым параметрам сорта.

Для выкапывания картошки нужно выбрать благоприятную дату по лунному календарю и убедиться, что день будет сухим и ясным. Необходимо осторожно подкапывать кусты вилами, чтобы не повредить клубни. Собрать все "находки" в ведро, затем высыпать на газету или сухой асфальт, чтобы просушить. Дальше корнеплоды можно убирать на хранение в погреб.

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