Выращивание помидоров - дело ответственное, и чтобы получить крепкие, здоровые кусты с обильным плодоношением, важно правильно подготовить почву.
Опытные садоводы давно знают, что положить в лунку при посадке томатов, какие удобрения лучше использовать и чего следует избегать. Давайте и мы разберемся во всех нюансах.
Чем удобрить лунку перед посадкой помидоров - советы
Перед тем как высадить рассаду, нужно позаботиться о питательной среде для ее корневой системы. Вот какие удобрения нужно вносить при посадке помидоров для лучшего результата:
- перегной или компост (органическое удобрение, которое насыщает почву полезными микроэлементами и улучшает ее структуру);
- древесная зола (богатый источник калия и фосфора, который помогает укрепить корневую систему и защитить растения от болезней);
- луковая шелуха (природный антисептик, защищающий рассаду от вредителей);
- яичная скорлупа (источник кальция, предотвращающий появление вершинной гнили).
- суперфосфат (удобрение, необходимое для быстрого роста и развития корней).
Отдельно следует отметить, что любят помидоры при посадке, помимо удобрений.
Томаты предпочитают рыхлую и плодородную почву с хорошей воздухопроницаемостью. Также они любят умеренную влажность и теплый грунт. Еще один хороший вариант - добавить в лунку немного торфа или песка, чтобы улучшить дренаж.
Что нельзя класть в лунку при посадке томатов - это важно знать
Некоторые вещества могут нанести вред рассаде и значительно снизить урожайность. К таким относятся:
- Свежий навоз. Он может обжечь корни и вызвать активный рост ботвы в ущерб плодоношению.
- Хлорсодержащие удобрения, например, хлористый калий, который неблагоприятно влияет на развитие томатов.
- Слишком большое количество золы. Это может изменить кислотность почвы, что не всегда хорошо для растений.
Зная, что положить в лунку при посадке помидор, и избегая ошибок, можно создать идеальные условия для роста и развития рассады. Правильная подготовка грунта - залог обильного и вкусного урожая.
Напомним, ранее УНИАН назвал лучшее удобрение для рассады баклажанов.