Перед тем как высадить рассаду, нужно позаботиться о питательной среде для ее корневой системы.

Выращивание помидоров - дело ответственное, и чтобы получить крепкие, здоровые кусты с обильным плодоношением, важно правильно подготовить почву.

Опытные садоводы давно знают, что положить в лунку при посадке томатов, какие удобрения лучше использовать и чего следует избегать. Давайте и мы разберемся во всех нюансах.

Чем удобрить лунку перед посадкой помидоров - советы

Перед тем как высадить рассаду, нужно позаботиться о питательной среде для ее корневой системы. Вот какие удобрения нужно вносить при посадке помидоров для лучшего результата:

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перегной или компост (органическое удобрение, которое насыщает почву полезными микроэлементами и улучшает ее структуру);

(органическое удобрение, которое насыщает почву полезными микроэлементами и улучшает ее структуру); древесная зола (богатый источник калия и фосфора, который помогает укрепить корневую систему и защитить растения от болезней);

(богатый источник калия и фосфора, который помогает укрепить корневую систему и защитить растения от болезней); луковая шелуха (природный антисептик, защищающий рассаду от вредителей);

(природный антисептик, защищающий рассаду от вредителей); яичная скорлупа (источник кальция, предотвращающий появление вершинной гнили).

(источник кальция, предотвращающий появление вершинной гнили). суперфосфат (удобрение, необходимое для быстрого роста и развития корней).

Отдельно следует отметить, что любят помидоры при посадке, помимо удобрений.

Томаты предпочитают рыхлую и плодородную почву с хорошей воздухопроницаемостью. Также они любят умеренную влажность и теплый грунт. Еще один хороший вариант - добавить в лунку немного торфа или песка, чтобы улучшить дренаж.

Что нельзя класть в лунку при посадке томатов - это важно знать

Некоторые вещества могут нанести вред рассаде и значительно снизить урожайность. К таким относятся:

Свежий навоз . Он может обжечь корни и вызвать активный рост ботвы в ущерб плодоношению.

. Он может обжечь корни и вызвать активный рост ботвы в ущерб плодоношению. Хлорсодержащие удобрения , например, хлористый калий, который неблагоприятно влияет на развитие томатов.

, например, хлористый калий, который неблагоприятно влияет на развитие томатов. Слишком большое количество золы . Это может изменить кислотность почвы, что не всегда хорошо для растений.

Зная, что положить в лунку при посадке помидор, и избегая ошибок, можно создать идеальные условия для роста и развития рассады. Правильная подготовка грунта - залог обильного и вкусного урожая.

Напомним, ранее УНИАН назвал лучшее удобрение для рассады баклажанов.

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