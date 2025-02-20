Называем удобрения, которые очень "любят" баклажаны.

В Украине наступило время, когда сажать баклажаны на рассаду начинают все дачники. Но на посеве семян работа не заканчивается. Если хотите получить большой и здоровый урожай, то без подкормок не обойтись. Ведь рассада растет в небольшом контейнере, где питательные вещества быстро заканчиваются.

Мы разобрались, какие удобрения любят баклажаны на раннем этапе роста. Внесите их уже сейчас, и летом не нарадуетесь огромному урожаю.

Когда вносят удобрение для рассады баклажанов

Молодые баклажаны удобряют в среднем 3-4 раза. Первая подкормка проводится примерно через 2 недели после посева, когда только появился первый листок. Второй раз рассаду подкармливают через месяц после посева, а третий - за 2 недели до пересадки на участок.

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Между второй и третьей подкормкой можно сделать ещё одну, если растения выглядят слабыми или желтеют.

Первая подкормка рассады баклажан

На самом раннем этапе удобрения для рассады баклажанов должны содержать азот, необходимый для наращивания зеленой массы. Подкормка вносится во влажную почву прямо под корень растения. В первый раз можно использовать минеральные удобрения:

аммиачную селитру - 25 г на ведро воды;

мочевину - 30 г на ведро;

суперфосфат - 40 г на ведро.

Растворите указанное средство и немного полейте каждый куст - примерно по 50 г на саженец. Делайте это вечером или в пасмурный день.

Альтернатива химическим препаратам - обычная древесная зола. Подкормка рассады баклажан золой готовится из 2 стаканов вещества на ведро воды.

Что любит рассада баклажан на среднем этапе

После появления 3-4 листьев овощ нуждается в фосфоре - он укрепляет корневую систему. На этом этапе удобрение для рассады баклажан может быть таким:

3 столовые ложки суперфосфата + 3 столовые ложки сульфата калия + 10 л воды;

20 г нитроаммофоски + 10 л воды;

2 чайные ложки суперфосфата + 1 чайная ложки мочевины + 3 л воды.

Под каждый куст влейте примерно 50 г удобрения. Если подкормка останется, можно использовать остаток для других бахчевых культур.

Вместо минеральных средств на этом этапе можно использовать йод. Растворите 2 капли в 3 л воды и полейте каждый куст из шприца.

Последняя подкормка рассады баклажан

За 2-3 недели до пересадки нужно внести калийные удобрения. Они помогут баклажанам легко прижиться на новом месте. Рецепты подкормок следующие:

1 столовая ложка гумата калия + 10 л воды;

20 г монофосфата калия + 10 л воды;

30 г калийной селитры + 10 г суперфосфата + 10 л воды.

Полейте баклажаны прямо под корень - на одно растение нужно примерно 100 мл удобрения.

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